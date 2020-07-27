У Німеччині заявили, що Росія повинна доставляти газ через Україну, але підтримали "Північний потік-2"

Федеральний уряд Німеччини продовжує вважати проект газопроводу "Північний потік-2" економічним і виправданим, але підкреслює при цьому необхідність збереження транзитної ролі України.

Про це заявила в Берліні представник федерального уряду Ульріке Деммер, повідомляє Укрінформ. "Для федерального уряду центральним питанням є те, щоб Україна залишалася країною-транзитером газу і за наявності Nord Stream 2", - сказала Деммер.

Вона нагадала, що підписанням транзитної угоди Росія та Україна створили умови та важливий сигнал гарантування безпеки європейського енергетичного забезпечення.

Що стосується ставлення уряду до проєкту Nord Stream 2, за словами Деммер, воно не змінилося: як і раніше в Берліні вважають його принципово "економічним, але в якому присутній політичний вимір". Німецька сторона відкидає односторонні екстериторіальні санкції, введені США і спрямовані проти німецьких і європейських компаній.

Також речниця зазначила, що уряду відомо про переговори американських представників з німецькими компаніями стосовно недопущення їх участі у завершенні проєкту. Німецький уряд, у свою чергу, також перебуває з цими компаніями в контакті, але про зміст цих контактів Деммер говорити відмовилася.

Представник МЗС ФРН Крістофер Бургер повідомив, що Берлін "використовує всі доступні дипломатичні канали", щоб обговорити ситуацію з американськими колегами, зокрема, з законодавцями.

Як повідомляв OBOZREVATEL 24 липня Сенат Конгресу США схвалив свою версію проекту оборонного бюджету на наступний фінансовий рік, який передбачає введення нових санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2".