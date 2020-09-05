У Німеччині через отруєння Навального запропонували заморозити "Північний потік-2"

Кандидат на пост лідера керівної партії Німеччини ХДС Фрідріх Мерц запропонував на два роки заморозити будівництво "Північного потоку-2". Причина – отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це він заявив німецькому виданню Bild в п'ятницю, 4 вересня. З'їзд ХДС, на якому повинні вибирати нового главу партії, був запланований на квітень 2020 року, але через пандемію коронавірусу його відклали до грудня.

"Досі я був за продовження будівництва трубопроводу, незважаючи на деякі побоювання. Але після отруєння Навального Європа повинна негайно відреагувати. Пропоную негайно заморозити будівництво на два роки, тобто мораторій. На жаль, Путін розуміє тільки цю мову", – сказав Мерц.

Які збитки загрожують Європі

Тим часом глава Східного комітету німецької економіки Олівер Хермес заявив, що збитки деяких європейських компаній від зупинки проєкту (на них припадає 50% інвестицій) можуть досягати мільярдів євро, передає Tagesschau.

"У разі зупинки проєкту втрати окремих компаній можуть сягати мільярдів євро. Також можлива втрата робочих місць у Німеччині", – сказав Хермес.

"Якщо буде зупинка, ціни на газ у ЄС помітно виростуть, оскільки скорочення поставок призведе до зростання цін", – додав виконавчий директор асоціації Zukunft Erdgas Тімм Келлер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 липня Сенат Конгресу США схвалив свою версію проєкту оборонного бюджету на наступний фінансовий рік, який передбачає введення нових санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2".

США і низка європейських держав виступають проти спорудження російського газопроводу. На їхню думку, він підсилить залежність Європи від постачання російського газу. Роботи з будівництва "Північного потоку-2" припинено через санкції США щодо європейських підрядників, які набули чинності у грудні 2019 року.

Санкції США вже змусили швейцарську компанію Allseas зупинити роботи й відкликати свої кораблі. У Росії вважають за можливе завершити роботи за допомогою власних суден, серед яких – трубоукладач "Академік Черський" і судно "Фортуна".

2 вересня військові токсикологи Бундесверу заявили, що російського опозиціонера Олексія Навального було отруєно речовиною з групи "Новачок".

4 вересня стало відомо, що німецькі політики почали змінювати ставлення до співпраці з Росією і спільного проєкту "Північний потік-2" після отруєння Олексія Навального.

5 вересня стало відомо, що влада Швеції виступила проти введення санкцій проти "Північного потоку-2", незважаючи на те, що вважають отруєння Навального спробою його вбивства.