У Німеччині захотіли допомогти Росії з фінансуванням нового газового проєкту

Уряд Німеччини розглядає можливість фінансування нового газового проекту Росії – незважаючи на скандал з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це йдеться в публікації німецького журналу Der Spiegel, повідомила "Инопресса". За інформацією видання, французьке експортно-кредитне агентство Euler Hermes може взяти участь у фінансуванні проекту вартістю $21 млрд зі зрідження природного газу "рктик СПГ-2" в Сибіру. В якості постачальника технологій названо німецький концерн Linde.

"Згідно з документом, Euler Hermes має забезпечити фінансування витрат на "Арктик СПГ-2"в розмірі $300 млн. Зрідженням природного газу на Гиданський півострові на півночі Сибіру і його транспортуванням намір займатися російський енергетичний концерн "Новатек", французька компанія Total, а також китайські і японські підприємства. Компанія Linde зустрічається в документі кілька разів. Німецьке підприємство повинно буде поставити технологію для скраплення газу", – йдеться в статті.

Однак остаточної інформації про те, що фінансування виділено, поки не ухвалено. Der Spiegel окремо відзначив, що це відбувається на тлі конфлікту навколо справи Навального і газопроводу "Північний потік-2".

"Наразі "Арктик СПГ-2" є найбільшим в російській історії проектом зі зрідження природного газу. Його будівництво вже розпочато; початок експлуатації планується в 2023 році", – повідомив Der Spiegel.

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