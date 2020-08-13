У Німеччині визнали, що нічого спільного крім "Північного потоку-2" з Росією не мають

Ярослав Маркін Ринки та компанії 02:30, 14.08.2020

У Німеччині не мають ілюзій щодо дружніх відносин з Росією, а тому підтримка кремлівського газопроводу "Північний потік-2" – мабуть, єдине, в чому сходиться керівництво обох країн.

До таких висновків прийшли журналісти німецької газети Süddeutsche Zeitung, повідомила "Инопресса". Видання проаналізувало недавню зустріч керівників МЗС обох країн Хайко Маасу і Сергія Лаврова.

Маас нагадав вбивство в Тиргартені громадянина Грузії, яке призвело до вислання Німеччиною і Росією двох дипломатів з кожного боку, і хакерську атаку на Бундестаг, яку приписують Росії.

Лавров у відповідь контратакував. "За його словами, в період з початку 2019 року по кінець травня 2020 року російський координаційний центр з комп'ютерних інцидентів зафіксував 75 випадків кібератак на Росію, що виходили з "німецького сегмента" інтернету. У 65 випадках Росія звернулася до німецьких відомствам, але отримала відповідь тільки в 7 випадках", – йдеться в тексті.

"Досить одностайними обидва міністри здаються лише в питанні газопроводу "Північний потік-2", будівництво якого США хочуть зупинити на останніх метрах за допомогою санкцій. У жодного держави "немає права диктувати енергетичну політику ЄС за допомогою погроз", підкреслив Маас. У цьому він згоден з Хайко, сказав Лавров. Подібні санкції Росія вважає такими ж неправомірними, як і санкції ЄС щодо Росії, додав він, і одностайності знову як ні бувало", – зазначило видання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 серпня вперше учасник проекту "Північний потік – 2" компанія Uniper заявила, що російський газопровід в обхід України можуть не добудувати.

Росія об'єдналася з Німеччиною навколо завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2", з яким за допомогою нових санкцій протидіють США. Про за підсумками зустрічі з главою МЗС Німеччини Хайко Маасом 11 серпня заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

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Економіка Ринки та компанії

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