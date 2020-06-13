У Німеччині розповіли, кого можуть торкнуться нові санкції США проти "Північного потоку-2"

Міністерство торгівлі Німеччини заявило, що побоюється американських санкцій проти "Північного потоку-2", бо вони можуть торкнуться німецької влади і компаній.

Про це повідомляє видання Frankfurter Allgemeine Zeitung. Згідно з даними Міністерства економіки, "всі компанії", які "пропонують послуги, страхування або певні послуги з модернізації суден для прокладки судів" у зв'язку із запланованим газопроводом "Північний поток-2", повинні бути "включені" в заплановані санкції. У ньому також ідеться: "Те ж саме відноситься і до таких послуг, як тести, перевірки або сертифікації, які необхідні для роботи".

Будівництво "Північного потоку-2"

Міністерство торгівлі зараз побоюється, що пропонований американський закон може також "призвести до адміністративних дій з боку державних органів у зв'язку із завершенням або експлуатацією трубопроводу, що має відношення до санкцій".

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та решти східноєвропейських країн – через виключні економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проєкт оцінюють у 9,5 млрд євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 мільйонів євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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