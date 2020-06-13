У Німеччині розповіли, кого можуть торкнуться нові санкції США проти "Північного потоку-2"

Міністерство торгівлі Німеччини заявило, що побоюється американських санкцій проти "Північного потоку-2", бо вони можуть торкнуться німецької влади і компаній.
Про це повідомляє видання Frankfurter Allgemeine Zeitung. Згідно з даними Міністерства економіки, "всі компанії", які "пропонують послуги, страхування або певні послуги з модернізації суден для прокладки судів" у зв'язку із запланованим газопроводом "Північний поток-2", повинні бути "включені" в заплановані санкції. У ньому також ідеться: "Те ж саме відноситься і до таких послуг, як тести, перевірки або сертифікації, які необхідні для роботи".
Будівництво "Північного потоку-2"
Міністерство торгівлі зараз побоюється, що пропонований американський закон може також "призвести до адміністративних дій з боку державних органів у зв'язку із завершенням або експлуатацією трубопроводу, що має відношення до санкцій".
"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та решти східноєвропейських країн – через виключні економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.
Проєкт оцінюють у 9,5 млрд євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 мільйонів євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
8 лютого Париж і Берлін підготували компромісний варіант поправок до Газової директиви ЄС, які дозволять їх затвердити, однак залишать Берліну широкі можливості для реалізації проєкту "Північний потік-2".
13 лютого Рада ЄС та Європарламент попередньо схвалили посилення газової директиви Євросоюзу на підставі значно доопрацьованого і пом'якшеного проєкту поправок, розробленого Німеччиною та Францією. Від них безпосередньо залежить доля російського газопроводу в обхід України.
21 лютого Рада Європейського Союзу схвалила поправки до газової директиви, які стосуються "Північного потоку-2". Йдеться про компромісний варіант поправок, що передбачає посилення вимог до нового проєкту російського газового монополіста "Газпрому".
19 березня комітет Європарламенту з питань промисловості, досліджень та енергетики підтримав проєкт поправок до Газової директиви ЄС, яка може створити перешкоди для російського газопроводу в обхід України "Північний потік-2".
15 травня Федеральне мережеве агентство ФРН (BNA) відмовило компанії Nord Stream 2 AG у виведенні проєкту російського газопроводу "Північний потік-2" з-під правил оновленої газової директиви ЄС.
Федеральне мережеве агентство Німеччини (BNA) змінило своє рішення на користь Росії та вивело її газопровід "Північний потік-2" з-під дії норм газової директиви Євросоюзу на території країни терміном на 20 років.
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