У Німеччині розкритикували майбутні санкції США проти "Північного потоку-2"

Бургомістр німецького міста Засниц Франк Крахт заявив, що США, посилюючи санкції проти "Північного потоку-2", порушують міжнародні права.

За його словами, Німеччина ще не отримала офіційну ноту, що стосується нових обмежень, від Вашингтона. Про це він сказав в інтерв'ю RT Deutsch.

Місто Засниц, яким керує Крах, розташоване на березі Балтійського моря. У ньому знаходиться порт Муркан, який служить логістичним центром проєкту. Там зараз стоять і трубоукладчики, які повинні завершити будівництво, і лежать кілометри труб. Під нові санкції потрапить не тільки порт, але і сам Крахт – як представник громади-власника порту.

"Я не ставлюся до цього з розумінням, тому що, з моєї точки зору, порушується міжнародне право. Європа – суверенна територія, і я думаю, що Європа не повинна дозволяти таке втручання в економічні питання", – сказав Крахт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше держсекретар США Майк Помпео пригрозив санкціями щодо газопроводів "Північний потік - 2" і "Турецький потік".

Пізніше з'явилася реакція Німеччини на слова Помпео.

Також прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав погрози США ввести санкції проти газопроводу "Північний потік-2" грубим тиском на європейський бізнес.

Пізніше і Австрія розкритикувала плани США ввести нові санкції проти "Північного потоку-2".

Проти таких заходів США виступили і в ЄС.

21 липня стало відомо, що палата представників США схвалила поправку, яка передбачає нові санкції щодо компаній-учасників будівництва газопроводу в обхід України "Північний потік-2".

Німецькі бізнесмени зі Східного комітету німецької економіки (OAOEV) почали розробку відповідних заходів у відповідь на погрози з боку США для російського газопроводу "Північний потік-2".