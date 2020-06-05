У Німеччині пригрозили ввести штрафи проти США через "Північний потік-2"

У Німеччині пригрозили ввести штрафні мита на американський газ, якщо Вашингтон не припинить тиск на російський газопровід "Північний потік-2".

Про це заявив голова комітету бундестагу з енергетики Клаус Ернст, повідомили "РИА Новости".

"Якщо це нарешті, не припиниться, ми повинні обміркувати серйозні заходи для того, щоб захистити себе. Наприклад, можливі штрафні мита на природний газ США. Поведінка США в цьому питанні більше не слід розуміти як дружній акт, воно є посяганням на суверенітет Німеччини і ЄС", – заявив Ернст.

"Північний потік-2"

Розкритикували санкції

В уряді Німеччини заявили, що позиція Берліна щодо "Північного потоку-2" не змінилася, повідомив ТАСС. Про це сказала представниця Міністерства економіки та енергетики Німеччини Анна Софі Айхлер, коментуючи внесення на розгляд Сенату США законопроєкту, який передбачає розширення санкцій.

"Ми стежимо за розвитком ситуації навколо "Північного потоку-2" в США, але ми це не коментуємо. Наша принципова позиція щодо екстериторіальних санкцій також зрозуміла: ми їх відкидаємо", – сказала Айхлер.

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