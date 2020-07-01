У Німеччині пояснили, хто постраждає від санкцій США проти "Північного потоку-2"

Додаткові санкції, які США мають намір запровадити проти російського газопроводу "Північний потік-2", вдарять по більш ніж 120 європейським компаніям.

Про це заявив колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер, йдеться в публікації газети Handelsblatt.

"Більше 120 компаній в галузі суднобудування, інженерії, охорони природи та безпеки, які працюють або працювали з Nord Stream 2, зачеплені напряму. ... За кожною з них стоять європейські робочі місця, які перебувають в небезпеці", – сказав Шредер.

На думку політика, який є другом президента РФ Володимира Путіна, санкції – це "навмисне припинення трансатлантичного партнерства". А проєкт закону, який обговорюється у Конгресі США – це "напад на європейську економіку і неприпустиме втручання в суверенітет ЄС і енергетичну безпеку в Західній Європі".

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку травня Шредер висловився за зняття санкцій з Росії під приводом допомоги їй в боротьбі з епідемією коронавірусу і зменшення втрат економіки від карантину.

Тоді ж Шредер заявив, що жоден російський президент не віддасть анексувати Крим Україні.

26 червня стало відомо, що влада Німеччини готує заходи проти США, якщо ті введуть додаткові санкції для російського газопроводу "Північний потік-2".