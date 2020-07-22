У Німеччині почали готувати відповідь на майбутні санкції США проти "Північному потоку-2"

Німецькі бізнесмени зі Східного комітету німецької економіки (OAOEV) почали розробку заходів у відповідь на погрози санкціями з боку США для російського газопроводу "Північний потік-2".

Про це заявив керівник OAOEV Міхаель Хармс в опублікованому в середу інтерв'ю медіагрупи Funke, повідомив ТАСС.

"Досі ми постійно застерігали від жорстких заходів у відповідь щодо США, оскільки не хочемо опинитися в санкційній спіралі. Тепер ми дивимося на це трохи інакше. Ми активно працюємо над конкретними пропозиціями", – повідомив Хармс.

За його словами, відповідь США може варіюватися "від ясних дипломатичних заяв і компенсацій для місцевих фірм до захисних відповідних санкцій".

Хармс попередив, що уряд США може заморозити рахунки компаній, так чи інакше пов'язаних з будівництвом "Північного потоку - 2", заборонити їх менеджерам в'їзд до Сполучені Штати.

"Санкції, можливо, загрожують і банкам, що фінансують проект – це дуже болючий удар", – сказав він.

Він додав, що поки ніде назви окремих фірм не фігурують і не йдеться про конкретні заходи США.

"Але посольство США в Берліні вже настійно пропонує деяким компаніям конкретні дати для переговорів. Такі дії ми вважаємо чужими партнерам", – заявив він.

Повинен пописати Трамп

Палата представників Конгресу США 21 липня схвалила проєкт оборонного бюджету на наступний фінансовий рік, який передбачає серед іншого посилення санкцій щодо газопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік".

Другу сенатську версію оборонного бюджету, як очікується, верхня палата Конгресу ухвалить пізніше цього тижня.

Палата представників і Сенат повинні узгодити свої версії законопроєкту, перш ніж відправити його на підпис президенту Дональду Трампу. Цей процес може тривати до осені або до початку зими.

Раніше американський лідер погрожував накласти вето на проект.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше держсекретар США Майк Помпео пригрозив санкціями щодо газопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік".

Пізніше з'явилася і реакція Німеччини на слова Помпео.

Також прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав погрози США ввести санкції проти газопроводу "Північний потік-2" грубим тиском на європейський бізнес.

Пізніше й Австрія розкритикувала плани США ввести нові санкції проти "Північного потоку-2".

Проти таких заходів США виступили і в ЄС.

21 липня стало відомо, що палата представників США схвалила поправку, яка передбачає нові санкції щодо компаній-учасників будівництва газопроводу в обхід України "Північний потік-2".