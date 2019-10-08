У Нікополі забили на сполох через феросплавний завод

Найбільшим металургійним підприємством Нікополя, що на Дніпропетровщині, є феросплавний завод. Зараз в місті проживає понад 110 тис. жителів, з яких фактично в кожній другій родині хтось бореться з онкологією.

Про це йдеться в проекті "Особливий погляд" на "5 каналі". "У нас в місті значно зросла кількість онкохворих. Майже в кожній другій родині є бабуся чи дідусь, тітка або дядько, які борються з раком. Дуже багато цієї недуги і серед дітей", – розповіла місцева мешканка А. Машенко.

феросплавний завод 5 канал

Відходи феросплавного заводу забруднюють не тільки Нікополь, але і вивозяться в сусіднє місто Покров, йдеться в проекті. Екологи кажуть: на кордоні двох міст утворилися так звані теракотові прірви - це коли відпрацьований матеріал викинули на відкритий грунт. Вже далі з пилом, його залишки піднімаються в повітря, і осідають в легенях громадян.

"У Покрові взяли грунт, зробили досить дорогий аналіз і виявилося, що вміст важких металів в сотні разів перевищує норму", – розповів місцевий активіст Руслан.

"Це все на здоров'я наших дітей. Я спостерігаю, що з року в рік молоде покоління стає все слабшим в фізичному здоров'ї", – зазначила викладач Нікопольського медичного коледжу Вікторія Резун.

Місцеві екологи припускають що аналогічна ситуація з викидами на всіх металургійних підприємствах.

Нагадаємо, афілійовані з прізвищем Ігоря Коломойського структури контролюють близько десяти підприємств галузі. Бізнесмен має монополію у виробництві феросплавів, де йому належать: Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат; Покровський гірничо-збагачувальний комбінат; "Запорізький завод феросплавів" і згаданий вище "Нікопольський завод феросплавів".

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