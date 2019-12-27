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27 грудня • оновлено в 18:57
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У НБУ розповіли, яким буде графік роботи банків на Новий рік

1.4т
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Нацбанк України визначив графік роботи банків у новорічні свята, а також те, яким буде курс валют.

"У період із 28 грудня 2019 до 7 січня 2020 включно діятиме офіційний курс гривні до іноземних валют і банківських металів, розрахований Національним банком України від 27 грудня 2019 року", – повідомили в пресслужбі НБУ.

У п'ятницю, 27 грудня, НБУ визначив курс гривні до долара на рівні 23,29 грн/$.

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У п'ятницю, 27 грудня 2019 року система електронних платежів (СЕП) НБУ буде працювати в режимі продовженого банківського дня – на 2 години довше.

У суботу, 28 грудня 2019 року (це робочий день) до 13:00 через СЕП можуть здійснюватися тільки платежі між банківськими установами, що підпорядковані одній юридичній особі, а також платежі, спрямовані в НБУ та органи держказначейства.

"Національний банк і органи Державної казначейської служби можуть здійснювати платежі на адресу всіх учасників СЕП. Банківський день у СЕП закінчується о 15:00", – повідомили в Нацбанку.

У четвер, 2 січня 2020 року, банки будуть працювати без клієнтів і забезпечувати комплекс робіт, пов'язаних із початком нового звітного року. Міжбанківські перекази коштів через СЕП у цей день будуть здійснюватися.

День роботи СЕП переноситься з понеділка, 6 січня 2020 року, на суботу, 11 січня 2020 року. У п'ятницю, 3 січня, і в середу, 8 січня 2020 року, СЕП і банківська система працюватимуть у звичайному режимі", – сказали в НБУ.

Робота банків

Робота банків

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Новий рік Національний банк Банківська система
Місце
Україна
Теги
національний банк України Новий Рік-2020
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