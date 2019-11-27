У НБУ розповіли, що буде з кредитом МВФ: нові деталі

У Нацбанку заявили, що Україна продовжує переговори з МВФ щодо підготовки нової кредитної програми.

Про це повідомив глава НБУ Яків Смолій у середу, 27 листопада, передає "Інтерфакс-Україна". "Переговори тривають, ми сподіваємося на їхнє успішне завершення", – сказав Смолій на брифінгу.

За словами глави НБУ, після завершення роботи місії МВФ у Києві на минулому тижні зараз тривають консультації у Вашингтоні.

"З урахуванням того, що День подяки випадає на четвер, і п'ятниця у Вашингтоні – вихідний, очікуємо якісь меседжі на наступні тижні", – додав Смолій.

МВФ

Як писав OBOZREVATEL :

26 вересня ЗМІ оприлюднили інформацію, що Україна не змогла домовитися про нову програму кредитування МВФ під час візиту місії Фонду до Києва.

Місія Міжнародного валютного фонду назвала умови для подальшої співпраці з Україною. Зокрема йдеться про боротьбу з корупцією і зменшення ролі олігархів у економіці.

Спроби бізнесмена Ігоря Коломойського повернути контроль над націоналізованим ПриватБанком можуть істотно загальмувати переговори з Міжнародним валютним фондом щодо нового траншу. Про це заявила заступниця глави Національного банку Катерина Рожкова.

Попри спроби бізнесмена Ігоря Коломойського повернути контроль над націоналізованим ПриватБанком, діалог України з МВФ триватиме. Однак ця ситуація є важливим індикатором для Фонду, заявила Рожкова.

Україна може завершити співпрацю з Міжнародним валютним фондом у 2023 році.

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