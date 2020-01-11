Як фізособам-підприємцям користуватися рахунками в банку: з'явилася інструкція від НБУ

Нацбанк пояснив фізособам-підприємцям, як правильно використовувати поточні рахунки в банках для свого бізнесу і для власних потреб.

Публікація з уточненнями з'явилася на сайті регулятора в суботу, 11 січня. У ній дані відповіді на найчастіші запитання.

Що саме змінюється для ФОП?

Для ФОП діють норми щодо здійснення всіх видів розрахунково-касових операцій відповідно до договору та вимог законодавства України, які встановлені з 2003 року *.

Як і раніше, ФОП може витрачати кошти з "підприємницького" рахунку лише для здійснення підприємницької (незалежної професійної) діяльності. Водночас після сплати всіх податків та зборів вони мають право перерахувати кошти з поточного "бізнес-рахунку" на поточний рахунок, відкритий цією особою для власних потреб.

Чи справді ФОП для здійснення операцій, пов'язаних з власними потребами, повинні перерахувати кошти з рахунку ФОП на власний поточний рахунок фізособи, відкритий для власних потреб?

Так. За поточними рахунками в національній валюті фізичних осіб-підприємців (і фізосіб, які провадять незалежну професійну діяльність) здійснюються всі види розрахунково-касових операцій, крім операцій, пов'язаних із власними потребами.

Після сплати податків, зборів та інших платежів, передбачених, зокрема, Податковим та Господарським кодексами України, ФОП мають право перерахувати кошти з таких рахунків на власні поточні рахунки, відкриті для власних потреб.

Кошти з рахунку ФОП на рахунок для власних потреб перераховуються після підтвердження про сплату податків та зборів або відсутність заборгованості за ними.

Для чого внесені такі зміни в розрахунки ФОП?

НБУ не вносив змін по суті, а лише уточнив норму про порядок використання поточних рахунків ФОП.

ФОП мають право після слати податків та зборів отримати чистий дохід як готівкою, так і перераховувати цей дохід на власні поточні рахунки, відкриті для власних потреб.

"Упорядкування операцій ФОП сприятиме мінімізації ризиків здійснення фінансових операцій з ознаками фіктивності, зниженню проявів тіньової економіки та розвитку безготівкових розрахунків", – заявили в НБУ.

Як ФОП можуть використовувати кошти зі свого бізнес-рахунки?

За поточними рахунками ФОП в національній валюті можна здійснювати всі види розрахунково-касових операцій, крім операцій, пов'язаних із власними потребами.

Суб'єкти господарювання, які мають поточні рахунки в банках і зберігають на цих рахунках кошти, можуть здійснювати розрахунки за своїми грошовими зобов'язаннями, що виникають у господарських відносинах, у безготівковій формі, а також у готівковій формі відповідно до вимог та обмежень визначених Положенням про ведення касових операцій у національній валюті України, затвердженим постановою Правління НБУ від 29.12.2017 №148.

Які санкції передбачені за порушення розрахунків ФОП?

Контроль за сплатою податків і зборів та застосування передбачених законом штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) за порушення податкового законодавства покладено на контролюючі органи, відповідно до статті 191 Податкового кодексу України.

До відома ФОП: Інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг, розміщена на сайті податкової служби України.

НБУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, Національний банк України заборонив фізособам-підприємцям витрачати гроші зі своїх бізнес-рахунків на особисті потреби.

В Україні з 19 квітня 2020 роки зміняться правила для бізнесу. Зокрема, ФОП, що використовують електронні касові апарати, будуть зобов'язані зберігати дані про продажі певний термін.

Глава ДПС України Сергій Верланов заявив, що новітні програмні реєстратори розрахункових операцій від Державної податкової служби та їх обслуговування для підприємців будуть безкоштовними.

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