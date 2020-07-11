У НБУ нагадали про вимоги МВФ і попросили владу не розганяти інфляцію в Україні

Правління НБУ представило раді Нацбанку пропозиції Основних принципів грошово-кредитної політики на 2021 рік і середньострокову перспективу. У презентації співробітники регулятора нагадали про вимоги МВФ і попросили владу не вимагати розігнати інфляцію в Україні.

Про це повідомляє видання Finbalance. "Режим інфляційного таргетування і політика гнучкого курсоутворення, яких дотримувався Національний банк в попередні роки, довели свою ефективність. Нам вдалося суттєво знизити інфляцію і наблизити її до середньострокової мети в 5%", – зазначив заступник голови Дмитро Сологуб.

У НБУ нагадали Україні вимоги МВФ Finbalance

Також правління НБУ в презентації своїх монетарних пропозицій на 2021 рік нагадує пункти Меморандуму з МВФ, який підписали в т.ч. президент Володимир Зеленський, прем’єр Денис Шмигаль, міністр фінансів Сергій Марченко та вже ексглава Нацбанку Яків Смолій.

За словами Сологуба, к

ключові стратегічні характеристики монетарної політики, які пропонуються до затвердження в Основних засадах, відповідають зобов`язанням України, закріпленим Меморандумом з МВФ.

Основні пропозиції правління НБУ:

– продовжувати політику таргетування інфляції для забезпечення цінової та фінансової стабільності, а також сприянню забезпеченню стійких темпів приросту ВВП;

– підтримувати темпи зростання цін у середньостроковій перспективі на рівні 5% із допустимим діапазоном відхилень 1 в.п.;

– дотримуватися й надалі режиму плаваючого курсоутворення і не таргетувати досягнення певного рівня або діапазону обмінного курсу.

Міністр економіки Ігор Петрашко вважає, що Україні потрібна інфляція 8-9% (за даними Держстату, в червні інфляція прискорилася до 2,4% у річному вимірі з 1,7% у травні). Крім того, глава Мінекономіки висловлював думку, що облікова ставка може бути нижчою, ніж інфляція.

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