У наглядовій раді "Укрнафти" виступили проти скасування конкурсу на посаду голови компанії

Незалежний член наглядової ради "Укрнафти" Андрій Бойцун заявив, що не можна припиняти конкурс з відбору глави правління компанії, який проведено вже на 95%.

Він розкритикував рішення, ухвалене 20 травня наглядовою радою, згідно з яким процес був зупинений у зв'язку епідемією коронавірусу. На його думку, його потрібно довести до кінця. Про це він сказав в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Конкурс в "Укрнафті"

"Я розраховую на вирішення питання на користь продовження пошуку. Це в інтересах компанії. І тому, я буду намагатися переконати наглядову раду зібратися, довести пошук до кінця", – сказав Бойцун.

Він нагадав, що 20 травня наглядова рада ПАТ "Укрнафта" 20 травня обрала на посаду голови правління компанії Олега Геза, який з 1 травня 2019 був тимчасовим в.о. голови правління. На його думку, необхідності припиняти конкурс, коли світ поступово виходить з карантину, немає.

Бойцун додав, що його пропозиція провести наглядовій раді співбесіду з відібраними п'ятьма кандидатами і Гезом перед ухвалення рішення, було відкинуто.

"Якщо порівняти з футболом, то виглядає так, що за один тур до кінця чемпіонату ситуацію заморозили, а команду з умовного 9-го місця просто вирішили "призначити" чемпіоном", – навів він аналогію.

Хто вирішив зупинити конкурс

За його інформацією, ініціаторами припинення конкурсу та призначення Геза були представники міноритарних акціонерів "Укрнафти", однак результат голосування на наглядовій раді вирішив голос одного з трьох представників мажоритарія – НАК "Нафтогаз України", який підтримав двох представників міноритаріїв і трьох незалежних членів, номінованих міноритаріями.

Бойцун уточнив, що проти скасування конкурсу крім нього проголосувало ще два незалежних члена, номінованих "Нафтогазом" (екс-заступниця міністра фінансів Олена Макеєва та екс-глава НКЦПФР Олег Мозговий), а також голова наглядової ради, виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

Згідно з відкритими даними, 50%+1 акція "Укрнафти" належить державному "Нафтогазу", а 42% акцій контролює група "Приват".

.Як повідомляв OBOZREVATEL, "Укрнафта" підписала мирові угоди з 5 компаніями з орбіти групи "Приват", яким вона в 2015 році безоплатно передала близько мільйона тонн сирої нафти на суму 7,6 млрд грн.

В кінці квітня 2020 року компанія "Укрнафта" отримала 774 млн грн в рахунок погашення боргів від компаній, які входять в орбіту групи "Приват".