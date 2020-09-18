У 'Нафтогазі' сказали, чи відмовиться Німеччина від підтримки 'Північного потоку-2'

У "Нафтогазі" не вірять, що Німеччина відмовиться від підтримки російського газопроводу "Північний потік-2", зокрема, попри тиск на Росію у зв'язку з отруєнням опозиціонера Олексія Навального.

Про це в інтерв'ю журналістці Яніні Соколовій заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв (щоб подивитись відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Я не думаю, що німці відмовляться від цього проєкту. Я дуже багато часу провів у Німеччині, говорив з представниками німецього уряду, був на перемовинах з канцлеркою Ангелою Меркель. Я дуже сумніваюсь, що без американських санкцій, на посилення яких ми очікуємо цієї осені, можна буде сказати, що цей проєкт закінчений, чи він зупинений, чи він мертвий. Я б на це не розраховував", – сказав Коболєв.

Він зазначив, що у Німеччині справді ведеться внутрішньополітична боротьба, у якій використовують і питання "Північного потоку-2" та отруєння Навального. Однак він не сподівається, що ці фактори зіграють роль.

Якою буде тактика України

За словами Коболєва, тактика "Нафтогазу" полягає у просуванні санкцій через Вашингтон.

"Поки що ми побачили, як сильно це впливає, наскільки це ефективно, наскільки це вливає на наші транзитні відносини. У цьому переконався весь світ. Восени є шанси на їх посилення. Якщо вони будуть посилені, тоді ми зможемо сказати, що проєкт "Північний потік-2" поховано назавжди", – підсумував Коболєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 травня Польща отримала всі необхідні дозволи для прокладання газопроводу Baltic Pipe після схвалення будівництва Швецією.

У травні 2020 року розпочалося будівництво газопроводу Baltic Pipe, який по дну Балтійського моря з'єднає норвезькі родовища в Північному морі з Польщею через Данію. Це зміцнить незалежність її та України від постачання з Росії.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель змінила своє ставлення до санкцій проти "Північного потоку-2" через отруєння Навального.

Президент США Дональд Трамп підтримав відмову від будівництва "Північного потоку-2" через отруєння Навального.

Влада Польщі готова запропонувати Німеччині свою інфраструктуру для транспортування газу, якщо Берлін відмовиться від використання російського газопроводу "Північний потік-2".

15 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що "Північний потік-2" є викликом для енергетичної безпеки Європи.

16 вересня стало відомо, що уряд Німеччини намагався запропонувати США угоду на мільярди євро в обмін на те, щоб Америка відмовилася від санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2".