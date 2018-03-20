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У "Нафтогазі" розповіли про ціни на газ для населення

5.1тЧитати новину російською

НАК "Нафтогаз України" не вимагає від Кабінету міністрів підвищити ціни на газ для населення.

"Нафтогаз" пропонував і пропонує конкурентне ціноутворення. Це коли ціна на газ складається на ринку через співвідношення попиту та пропозиції, а не встановлюється рішеннями уряду", – написав у Facebook комерційний директор української компанії Юрій Вітренко.

При цьому, за його словам, НАК здатний самостійно і без посередників постачати газ населенню.

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"І це не питання ціни. Навіть якщо уряд хоче продовжувати встановлювати ціну на газ для населення, то за визначеною ціною уряд може зобов’язати "Нафтогаз" напряму постачати газ населенню, а не продовжувати зобов’язувати "Нафтогаз" продавати газ посередникам Дмитра Фірташа", – наголосив Вітренко.

Представник НАК також розповів, що буде, якщо уряд не буде продовжувати встановлювати ціну на газ.

"Нафтогаз" здатний у черговий раз довести свою цінність для країни і забезпечити, щоб після цього не було проблем з функціонуванням роздрібного ринку. Ціна у такому разі буде конкурентною – тобто підвищуватися чи знижуватися разом зі зміною сукупного попиту та пропозиції на ринку. І заслугою "Нафтогазу" в такому разі може бути збільшення сукупної пропозиції, наприклад за рахунок збільшення власного видобутку газу. Або зменшення попиту за рахунок інвестицій у енергоефективність", – резюмував Вітренко.

Раніше "Обозреватель" повідомляв, наскільки в Україні може вирости тариф на газ і на що це вплине.

Читайте всі новини по темі "Поставки газу в Україну" на сайті "Обозреватель".

Теми
Поставки газу в УкраїнуВидобування газуТарифи для газових трейдерівЦіна на газ
Особа
Юрій Вітренко
Місце
Україна
Об'єкт
НАК "Нафтогаз"
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