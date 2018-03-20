У "Нафтогазі" розповіли про ціни на газ для населення

НАК "Нафтогаз України" не вимагає від Кабінету міністрів підвищити ціни на газ для населення.

"Нафтогаз" пропонував і пропонує конкурентне ціноутворення. Це коли ціна на газ складається на ринку через співвідношення попиту та пропозиції, а не встановлюється рішеннями уряду", – написав у Facebook комерційний директор української компанії Юрій Вітренко.

При цьому, за його словам, НАК здатний самостійно і без посередників постачати газ населенню.

"І це не питання ціни. Навіть якщо уряд хоче продовжувати встановлювати ціну на газ для населення, то за визначеною ціною уряд може зобов’язати "Нафтогаз" напряму постачати газ населенню, а не продовжувати зобов’язувати "Нафтогаз" продавати газ посередникам Дмитра Фірташа", – наголосив Вітренко.

Представник НАК також розповів, що буде, якщо уряд не буде продовжувати встановлювати ціну на газ.

"Нафтогаз" здатний у черговий раз довести свою цінність для країни і забезпечити, щоб після цього не було проблем з функціонуванням роздрібного ринку. Ціна у такому разі буде конкурентною – тобто підвищуватися чи знижуватися разом зі зміною сукупного попиту та пропозиції на ринку. І заслугою "Нафтогазу" в такому разі може бути збільшення сукупної пропозиції, наприклад за рахунок збільшення власного видобутку газу. Або зменшення попиту за рахунок інвестицій у енергоефективність", – резюмував Вітренко.

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