У НАБУ розповіли про справи через мільярдну корупцію на "Укрзалізниці"

НАБУ розслідує 21 кримінальне провадження за фактами корупції, пов'язаної з діяльністю "Укрзалізниці". Збитки за ними можуть сягати 1,1 млрд грн.

Таку інформацію оприлюднили детективи НАБУ в ефірі онлайн-дискусії "Корупція на" Укрзалізниці ": що відбувається і як це зупинити" у четвер, 28 травня, повідомив "Інтерфакс-Україна".

Корупція в "Укрзалізниці"

"На сьогодні ми розслідуємо 21 кримінальне провадження в активній стадії досудового розслідування за фактами злочинів, пов'язаних з діяльністю "Укрзалізниці", 15 осіб сповіщені про підозру", – повідомив детектив НАБУ Денис Гюльмагомедов.

За його словами, серед підготовлених до подання в суд – справи за двома народним депутатам України, які були бенефіціарами корупційних злочинів в "Укрзалізниці", екс-позаштатному раднику колишнього президента України, посадовим особам УЗ і представникам комерційних структур.

"Навантаження нашого відділу: близько 50% складають справи "Укрзалізниці", – зазначив він.

У НАБУ також підкреслили, що орієнтовний обсяг збитків, завданих держпідприємству цими злочинами, досягає 1,1 млрд грн.

Основні злочини, за заявами НАБУ, пов'язані зі зловживаннями під час публічних закупівель, обслуговуванням боргових зобов'язань, здійсненням страхової діяльності, а також при наданні пільг на тарифи з вантажних перевезень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у низки високопоставлених менеджерів "Укрзалізниці" пройшли обшуки. Як виявилося, з 2019 року за приблизними оцінками могло обікрасти підприємства на 100 млн грн, стверджують силовики. До такого висновку прийшли співробітники СБУ і НАБУ, які вже кілька місяців розплутують клубок з корупційних зв'язків, фіктивних торгів, підконтрольних компаній і масштабних махінацій.

Керівництво філії "Укрзалізниці" "Української залізничної швидкісної компанії" провели відбір постачальника харчування в потягу Інтерсіті з грубими порушеннями, через що підприємство втратило мільйони, а пасажири отримали продукцію сумнівної якості.

У відповідь на результати аудиту "Укрзалізниці", що виявив зловживання на суму близько 12 мільярдів гривень, в Міністерстві інфраструктури України очікують гучних справ.