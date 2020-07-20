Ексглава "Укравтодору" отримував хабарі від фірм за будівництво доріг, – Ситник

Колишній в. о. голови "Укравтодору" Славомір Новак використовував службове становище, аби отримувати хабарі від фірм, які будували дороги в Україні.

Інформацію про розслідування злочинної схеми під час брифінгу в понеділок, 20 липня, повідомили директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник та в.о. керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За словами Грищука, затримано низку осіб, яким інкримінується декілька епізодів. Ідеться про події 2016–2019 років. В. о. голови "Укравтодору" використовував службове становище для отримання неправомірної вигоди

"Один з епізодів стосувався будівництва доріг в Україні. Коли українські компанії не могли завершити роботи до кінця чи вчасно, керівник "Укравтодору" за винагороду пропонував продовжити дію договорів та уникнути штрафи. Це робилось за допомогою фірм із Польщі. У Польщі створювалась фірма, і хабарі поповнювали статутний капітал цього підприємства. Так отримували гроші та легалізовували їх", – сказав Грищук.

"Сума тендерів, які відпрацьовуються в межах розслідування, становить 270 млн євро", – уточнив Ситник.

Ще одна схема, яку розслідують – коли Новак пропонував міжнародній фірмі, що будує дороги, створити спільне підприємство, в якому передбачав роль і для себе.

"Він обіцяв, що 50 % статутного капіталу цього підприємства буде надано його людьми, яким він довіряє. Інші 50 % мала надавати ця міжнародна організація. І після завершення своєї роботи в Україні він планував очолити, або увійти до наглядової ради цього підприємства", – пояснив Грищук.

За словами Ситника, колишній керівник "Укравтодору" перші переговори щодо отримання хабарів почав вести у грудні 2016 року (прийшов на посаду в жовтні 2016 року). А діяла схема аж до його звільнення у 2019 році.

У межах цієї справи правоохоронці провели 50 обшуків у Києві, Львові та на території Польщі. Притягнуто до відповідальності чотирьох осіб, низку осіб затримано.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 липня в Польщі затримали колишнього главу "Укравтодору" Славоміра Новака.

За три роки роботи на посаді глави "Укравтодору" Новак наробив чимало шуму. Зокрема, ексдержменеджер любив бігати по судах і призначав на посади людей із сумнівною репутацією. OBOZREVATEL згадав чотири гучні скандали за участю Новака як керівника "Укравтодору".