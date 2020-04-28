Україну просять відправити заробітчан за кордон: у МЗС поставили крапку

Україна отримує прохання від інших країн дозволити українцям працювати за кордоном. Але в умовах пандемії випускати заробітчан небезпечно.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу у вівторок, 28 квітня (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Заробітчан за кордон не випустять

"Дійсно, звернення є. Але ми в Україні керуємось насамперед міркуваннями безпеки і здоров'я наших громадян. За умов поширення пандемії будь-яка подорож – це наражання на небезпеку захворювання, особливо коли ця подорож здійснюється літаком", – сказав Кулеба.

За його словами, зараз уряд намагається повертати українців, які застрягли в різних країнах.

"Тому на цьому фоні поки нелогічним виглядає паралельно організовувати масові чартери на вивезення українців у країни, де теж триває епідемія з тим або іншим ступенем інтенсивності", – заявив Кулеба.

У той же час він підкреслив, що уряд налаштований конструктивно.

"Ми розуміємо потребу в робітниках з боку наших партнерів і будемо готові переглянути цю позицію в контексті зміни ситуації з пандемією коронавірусу", – сказав Кулеба.

Як повідомляв OBOZREVATEL, уряд не хоче відпускати заробітчан, які повернулися в Україну через закриття кордонів у зв'язку зі спалахом COVID-19, назад на роботу в інші країни.

Уряд України планує створити в країні близько півмільйона робочих місць. При цьому зарплата буде варіюватися від 6 до 8 тисяч гривень.

У мережі розгнівалися, що українцям в розпал карантину дозволили відправитися на літаку на заробітки до Фінляндії.