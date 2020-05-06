Заборони на виїзд заробітчан за кордон в Україні немає – Кулеба

Жодної заборони на виїзд сезонних робітників чи трудових мігрантів за кордон МЗС України не ухвалювало і такої заборони в принципі не існує. Але перед тим, як відкрити кордони, потрібно захистити права людей.

Про це сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі "Сніданку з 1+1" у середу, 6 травня (щоб подивитись відео, доскрольте до кінця сторінки).

Робота за кордоном

За його словами, віцепрем'єр Вадим Пристайко отримав доручення від глави Кабміну зайнятися питанням виїзду робітників за кордон на роботи.

"Він опікується тим, щоб в умовах пандемії виїзд громадян за кордон з трудовою метою відбувався з мінімальними ризиками для їхнього здоров'я і логістичними складнощами. Тому що регулярного авіасполучення немає. Тому, щоб людям виїхати, треба вирішити велику кількість логістичних проблем", – сказав очільник МЗС.

Зокрема, МЗС займається тим, як і коли українці повертатимуться назад (усі одним літаком як і летіли "туди", чи кожен окремо), чи матимуть медичне страхування на час перебування за кордоном.

"Всі ці речі треба перевіряти. Ми ж ніколи не чули про проблему виїзду трудових мігрантів. Сотні тисяч людей якимось чином виїжджали, працювали і тихо поверталися. Але зараз ми всі вперше стикнулися з такою проблемою. Ми всі забудемося про неї, коли відновиться регулярний транспорт. Щоб уникнути багатьох проблем і захистити права громадян в умовах пандемії, довелося взяти деякий час, щоб це налагодити", – пояснив Кулеба.

Якщо цього організовано не робити зараз, то, за словами міністра, потім Україна ризикує стикнутись з повідомленнями у ЗМІ про "кинутих напризволяще за кордоном українців, яких посольство не хоче рятувати".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабмін в 2020 році планує вкласти 100 млрд грн в дорожнє будівництво. Це дозволить створити не менше 170 тисяч нових робочих місць, в тому числі в суміжних галузях.

У Польщі поступово послаблюють карантинні обмеження. На початку травня буде введено другу з чотирьох етапів послаблення. Там чекають українських працівників, але з низкою обмежень.

Консульські установи Польщі в Україні з понеділка, 4 травня, відновили видачу робочих віз.

Україна не заборонятиме заробітчанам виїжджати за кордон. Чартерні авіарейси для них літатимуть постійно.

Фінські фермери розраховують, що цього року до них на роботу приїдуть 15 тисяч українців. У Кабміні України заявили, що допоможуть людям дістатися на роботу за кордон.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал