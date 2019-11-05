У МВС стрімко піднімуть зарплати: Геращенко розповів, кому і на скільки

У 2020 році на утримання поліції Україна витратить 93 млрд гривень. Це на 12,4% більше, ніж витрати на безпеку в 2019 році.

Про це на засіданні в Кабміні, присвяченому оновленим проектом бюджету-2020, повідомив заступник міністра МВС Антон Геращенко. За його словами, частина грошей піде на підвищення зарплат.

"Ми доб'ємося підвищення зарплат, щоб хороші, професійні люди йшли на роботу до МВС. В Нацполіціі зарплату буде підвищено на 10%, в Нацгвардії – на 10%, для Держприкордонслужби – на 15%, для ДСНС – на 14%, для Держміграційної служби – на 6%", – сказав Геращенко.

Крім того у бюджеті-2020 профінансовано ряд інших проектів, що пов'язані з безпекою.

"Ми запустимо проект по 3200 поліцейським громади. Ця нова якість надання послуг безпеки в сільській місцевості. Це буде новий дільничний офіцер, який матиме власне приміщення, свою комп'ютерну техніку, автомобіль. Також ми продовжуємо програму іпотечного кредитування для сімей поліцейських і співробітників ДСНС. Цього року 1500 співробітників поліції і рятувальників отримують квартири за програмою кредитування. У 2020 році це буде 2000 сімей", – сказав Геращенко.

Поліцейським піднімуть зарплату

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що різкого підвищення заробітних плат учителям в 2020 році не буде.

В Україні зарплати всім держслужбовцям будуть платити на банківські картки, а не готівкою. Це допоможе щороку економити 60 млн грн.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram