Не тільки миші зерно з'їли: в МВС викрили нову схему в Держрезерві

Перевірки запасів, влаштовані на складах Держрезерву України, виявили не лише нестачу зерна на 800 млн гривень, а й масштабні схеми розкрадання пального.

Про це повідомив радник міністра МВС Михайло Апостол на своїй сторінці у Facebook.

Крадіжки пального з Держрезерву

"Знайшли цікаву цистерну з нафтопродуктами. Якщо по ній стукнути, то гуде, як порожня, якщо взяти щупом пробу рівня нафтопродуктів, то повна. Зрештою з'ясувалося, що під віконечком для щупа було приварено трубу, і лише вона була заповнена нафтопродуктами, а решта цистерни стояла порожньою. Отакі винаходи. І багато інших, яким правоохоронці дадуть оцінку", – написав Апостол.

Подібна ситуація була із зерном: документи свідчать, що воно є, а склади порожні.

"Тобто певний товар за документами на складах є, але під час перевірки з'ясовується, що вже немає. На одному з підприємств не знайшли майже 18 тисяч тонн зерна, на іншому – майже 20 тисяч, на третьому – 112 тисяч тонн. От уже 150 тисяч тонн зерна, які буцімто в нас є, але насправді вже давно розкрадені та продані", – повідомив радник міністра.

Як повідомляв OBOZREVATEL, радник міністра МВС Михайло Апостол повідомив, що майже 2700 вагонів зерна, яке має перебувати на зберіганні у Держрезерві, з’їли миші. У Facebook підрахували, що для цього їх знадобився б майже мільярд.

Радник глави МВС Михайло Апостол пообіцяв озвучити прізвища причетних до зникнення зерна з Держрезерву на суму 800 мільйонів гривень.

Слідчі Держбюро розслідувань викрили злочинну групу, яка упродовж кількох років викрадала та продавала на приватні АЗС пальне, що належало військовій частині.