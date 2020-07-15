Директор розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським вказала йому на успішну реформу банківської системи, проведену командою Петра Порошенка.

Про це йдеться в офіційній заяві глави Фонду за підсумками розмови, яка опублікована на сайті Фонду. Вона заявила, що реформа НБУ та його діяльність протягом останніх п’яти років є очевидною історією успіху для України.

"Незалежний центральний банк сприяє макроекономічній стабільності, підтримує довіру інвесторів та захищає фінансову систему – все це є важливими передумовами для інвестицій і зростання. Дії у рамках політики НБУ, що заслуговувала на довіру, сприяли стабілізації економіки. Успішне очищення фінансового сектору, в якому лютувало шахрайство, також є заслугою наглядової діяльності НБУ", – зазначила очільниця МВФ.

"В інтересах України є зберігати незалежність НБУ, і це також є вимогою в рамках чинної програми підтримки МВФ. Я закликала президента Зеленського дотримуватися курсу якісної грошово-кредитної та фінансової політики – саме вони є ключовими для більшого інвестиційного та інклюзивного зростання", – переконана глава МВФ.

Нагадаємо, голова НБУ Яків Смолій був звільнений з посади після того, як заявив про тривалий тиск на колектив і Правління Національного банку України. Президент Зеленський та депутати з монобільшості неодноразово публічно заявляли про необхідність послабити курс гривні та провести грошову емісію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський заявив, що посаду голови Національного банку займе "незалежний технократ". Він запевнив, що до кінця тижня він запропонує парламенту кандидатуру на цю посаду.