У МВФ відреагували на нового главу НБУ: заява кредитора

Представник Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні Йоста Люнгман заявив про складну економічну ситуацію в Україні, правильній політиці НБУ та побажав новому главі Кирилу Шевченку зберегти незалежність відомства.

Відповідну заяву Люнгмана опублікувало видання "Укрінформ". "Ми бажаємо йому успіху біля керма Нацбанку в цих складних економічних умовах. В останні роки ефективне проведення Національним банком грошово-кредитної, курсової і фінансової політики посилили економіку України. Надважливо, щоб незалежність Національного банку і властивий НБУ високий рівень професіоналізму були огороджені і під керівництвом нового голови", – йдеться в заяві.

Коротка біографія Шевченка

з 28 травня 2015 року – Кирила Шевченка обрано головою правління Укргазбанку;

з 26 грудня 2014 року – в.о. голови правління Укргазбанку;

з 7 жовтня 2014 року – перший заступник голови Укргазбанку;

травень 2012 року – серпень 2014 року – радник секретаріату голови Ощадбанку;

лютий 2012 року – квітень 2012 року – голова правління ПрАТ "СКПД";

квітень 2011 року – грудень 2011 року – голова правління ПрАТ "Українська Стратегічна Група";

вересень 2009 року – квітень 2010 року – перший заступник голови правління Укргазбанку;

травень 2009 року – вересень 2009 року – радник прем'єр-міністра України;

грудень 2006 року – травень 2009 року – голова правління Державної іпотечної установи;

жовтень 1995 року – грудень 2006 року – начальник відділу нормативів, заступник начальника управління активно-пасивних операцій, заступник голови правління, перший заступник голови правління банку "Фінанси та Кредит";

березень 1995 року – вересень 1995 року – економіст відділу експертів, економіст, провідний економіст сектора кредитних ресурсів кредитного відділу Акціонерного поштово-пенсійного банку "Аваль";

серпень 1994 року – березень 1995 року – економіст сектора вкладних операцій, економіст кредитного відділу, в.о. начальника сектора кредитного відділу з залучення кредитних ресурсів ЗАТ "Український Кредитний Банк".

Нагадаємо, Шевченко працював в державних банках останні 11 років , до цього обіймав посаду голови Державної іпотечної установи. В банківському секторі призначення Шевченка оцінюють позитивно: він не займався політикою і добре знає ринок.

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