У Мінцифри анонсували боротьбу з "мільярдною корупцією" за допомогою реєстрів

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував боротьбу з "мільярдною корупцією" шляхом створення сучасних державних реєстрів.

Зокрема, до перевірки базових реєстрів залучена СБУ і Держспецзв'язку Про це він написав у своєму Telegram-каналі у вівторок, 12 травня.

Реєстри в Україні

"До аудиту базових реєстрів ми підключаємо СБУ і Держспецзв'язку, починаємо процес їх централізації і створення сучасного державного дата-центру. А також, підготували лист, де запропонували зупинити всі закупівлі заліза (комп'ютерної техніки, – Ред.) у всіх органах, де явно заробляють на закупівлі", – повідомив Федоров.

За його словами, корупціонери вже опираються нововведенням. Зокрема, Федоров заявив, що вони запустили фейк про те, що продаж особистих даних українців в Telegram-каналах нібито пов'язаний з витоком із сервісу "Дія".

"Що буде коли запустимо новий будівельний реєстр, який готовий на 80% і де логується кожна активність? Там була історично мільярдна корупція", – запитав Федоров.

Переглянути інтерактивний контент на obozrevatel.com Переглянути інтерактивний контент на obozrevatel.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, в месенджері Telegram були виявлені два бота, які шукають персональні дані українських користувачів за номером телефону за гроші, використовуючи при цьому для користувача базу, можливо викрадену у ПриватБанку.

Уряд України схвалив постанову про електронні паспорти в мобільному додатку "Дія". Тепер паспорта в смартфоні офіційно є цифровими аналогами паперових документів.