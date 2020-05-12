Головна Новини
12 травня • оновлено в 15:38
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

У Мінцифри анонсували боротьбу з "мільярдною корупцією" за допомогою реєстрів

1.3т
Читати матеріал російською

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував боротьбу з "мільярдною корупцією" шляхом створення сучасних державних реєстрів.

Зокрема, до перевірки базових реєстрів залучена СБУ і Держспецзв'язку Про це він написав у своєму Telegram-каналі у вівторок, 12 травня.

Реєстри в Україні

Реєстри в Україні

"До аудиту базових реєстрів ми підключаємо СБУ і Держспецзв'язку, починаємо процес їх централізації і створення сучасного державного дата-центру. А також, підготували лист, де запропонували зупинити всі закупівлі заліза (комп'ютерної техніки, – Ред.) у всіх органах, де явно заробляють на закупівлі", – повідомив Федоров.

За його словами, корупціонери вже опираються нововведенням. Зокрема, Федоров заявив, що вони запустили фейк про те, що продаж особистих даних українців в Telegram-каналах нібито пов'язаний з витоком із сервісу "Дія".

"Що буде коли запустимо новий будівельний реєстр, який готовий на 80% і де логується кожна активність? Там була історично мільярдна корупція", – запитав Федоров.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в месенджері Telegram були виявлені два бота, які шукають персональні дані українських користувачів за номером телефону за гроші, використовуючи при цьому для користувача базу, можливо викрадену у ПриватБанку.

Уряд України схвалив постанову про електронні паспорти в мобільному додатку "Дія". Тепер паспорта в смартфоні офіційно є цифровими аналогами паперових документів.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Корупція в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Андрій Довгань
Теми
Корупція в Україні Боротьба з корупцією в Україні Реформи в Україні
Особа
Михайло Федоров
Місце
Україна
Теги
реєстри корупція
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Економіка Ринки та компанії

Коронавірус. Найважливіше

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги