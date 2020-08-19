У Міноборони зірвалась майже половина тендерів

У першому півріччі 2020 року зірвалися 44% тендерів Міноборони.

Відомством успішно успішно завершено 158 конкурентних тендерів на загальну суму 5,1 млрд. грн. За цей же період було відмінено 128 конкурентних тендерів або 44,7% від загальної кількості оголошених торгів на загальну очікувану вартість 3,46 млрд. грн. Про це повідомила експертна організація StateWatch.

"Зі 128 відмінених конкурентних тендерів: 107 (83,6 %) відмінено, бо для участі було подано менше двох тендерних пропозицій. Ще 13 (10,2%) тендерів відмінено у зв’язку з відсутністю подальшої потреби в закупівлі товарів і послуг. І 8 (6,2%) тендерів – у зв’язку з неможливістю усунути порушення законодавства з питань публічних закупівель", – йдеться у публікації.

Тендери, які було скасовано

Перевезення громадським залізничним транспортом на суму 699,4 млн грн. Індивідуальне обмундирування – 648,9 млн грн. Продукти харчування – 279 млн грн. Організація харчування – 241,02 млн грн. Кухонне приладдя – 212,02 млн грн. Ремонт і технічне обслуговування транспортних засобів військового призначення – 154,7 млн грн.

Деякі скасовані закупівлі Міноборони Prozorro

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗМІ викрили Міноборони у зриві закупівлі боєприпасів і техніки по Держоборонзамовленню