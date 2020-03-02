Міністерка фінансів Оксана Маркарова заявила, що залучення грошей в Україні шляхом продажу ОВДП не можна порівнювати з фінансовою пірамідою.

Вона вважає, що цей процес не має ознак, характерних для подібних шахрайських схем. Про це міністерка сказала в інтерв'ю Finclub. Раніше в НБУ сказали, що так звана "піраміда ОВДП" існує тільки в уяві тих, чиє завдання – маніпулювати громадською думкою.

Продаж ОВДП

За її словами, фінансова піраміда має дуже чіткі ознаки: коли щось постійно збільшується в ціні (зростає відсоткова ставка), стає все "коротше" (тобто, позику береться на все менший термін). і не підкріплено нічим. "В історії України були моменти, коли борг ставав все коротше і досягав вартості 30% річних. У 2008-2009 роках всі говорили, що на ринку будують піраміду, тому перекредитовувались на місяць", – зазначила Маркарова.

Зараз же, сказала міністерка, ситуація протилежна. "Ми продовжуємо терміни і максимально знижуємо ставки. Назва "піраміда" не відповідає дійсності. Ми навіть короткі папери вже розміщуємо лише час від часу виключно для управління ліквідністю, щоб вибудовувати криву прибутковості по всіх інструментах", – пояснила Маркарова.

Міністерка додала, що в Україні знижується держборг по відношенню до ВВП, що також свідчить про те, що ситуація під контролем. При цьому відсотки, під які кредитується Україна, на її думку, все одно не дуже вигідні.

"Якщо запозичувати, як ми, навіть за нинішніми дуже зменшеним ставками, ці гроші все одно недешеві. Тому наш борг треба зменшувати, подовжувати, а дефіцит бюджету знижувати, щоб прийти через три роки в ситуацію, коли борг буде просто нашою оперативною діяльністю", – сказала Маркарова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабмін разом з Нацбанком збудували в Україні "фінансову піраміду", продаючи іноземним спекулянтам на вигідних умовах облігації внутрішньої державної позики (ОВДП). Про це в ефірі ObozTV розповів економіст Ігор Гарбарук.

Другий тиждень поспіль вартість українських ОВДП збільшується, а попит на них практично відсутній. Про це у своєму Facebook повідомив економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць.

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