У Мінфіні підрахували, скільки коштів витратили з ''коронавірусного'' фонду

В Україні з Фонду боротьби з коронавірусом було витрачено 23 мільярди, 10 з яких використали на будівництво доріг.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю "Радіо Свобода". Усього фонд налічує майже 66 мільярдів гривень. За словами Марченка, питання буцімто полягає в ефективності використання цих коштів.

"Я вам скажу прості цифри. З 66 мільярдів коштів фонду навіть з дорогами використано 23. На дороги використано менше ніж 10. Питання стоїть в ефективності використання цих коштів і можливості деяких міністерств правильно розпоряджатися бюджетними витратами", – повідомив міністр фінансів.

Нагадаємо, що 1 червня в інтерв’ю виданню "РБК-Україна", Марченко заявив, що на той час із Фонду боротьби з COVID-19 було витрачено майже половину. "27 мільярдів на безповоротній підставі; на поворотній – приблизно 1,3 мільярда гривень", – сказав він раніше.

Пізніше, 4 вересня, він заявив, що в Україні де-факто використали 30% коштів, передбачених в "коронавірусному" фонді. "Із 66 мільярдів використано всього лише 19 мільярдів. Це фактично. Дійсно, ми розмістили кошти за різними напрямками і, якщо деякі напрямки будуть неефективно використані, ми зможемо перерозподілити на ті напрямки, які будуть потребувати більшої уваги, в тому числі, держави", – сказав міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 квітня Верховна Рада України внесла зміни до державного бюджету і створила Фонд боротьби з коронавірусом в розмірі 64,7 млрд гривень.

Бюджетний комітет Верховної Ради погодив виділення з Фонду 2,6 млрд грн на виплати МВС.

Також із Фонду 14,5 млн грн попросила виділити уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова. З них 3,5 млн грн планувалось витратити на створення сайту.

Станом на 16 липня 2020 року гроші у Фонді майже закінчилися. Там залишалося 3,2 млрд грн.