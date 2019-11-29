ПриватБанк віддали Кабміну: названо справжню причину

У Мінфіні заявили, що передали ПриватБанк під управління Кабінету міністрів, бо цього вимагало законодавство.

Угода, про яку стало відомо в середу, 27 листопада, відбулася ще 25 вересня 2019 року. Про це у Міністерстві фінансів повідомили агентству "Інтерфакс-Україна".

"Міністерство фінансів відповідно до вимог закону "Про банки і банківську діяльність" передало повноваження з управління цінними паперами АТ КБ "ПриватБанк", облік яких ведеться на рахунках у цінних паперах на ім'я держави, Кабінету Міністрів України від 25 вересня 2019 року", – йдеться у відповіді міністерства.

У Мінфіні пояснили, що, відповідно до закону від 5 липня 2018 року № 2491-VIII, нова редакція ст.7 "Державні банки" закону про банки передбачає, що функції з управління корпоративними правами держави в держбанку здійснює Кабінет міністрів. Ця стаття почала застосовуватися до ПриватБанку з 30 квітня 2019 року.

Там зазначили, що інші держбанки – Ощадбанк і Укрексімбанк – від початку створювалися як державні, а тому їхні акції постійно перебували в управлінні Кабміну. При цьому ПриватБанк став державним у розумінні ст. 7 закону про банки лише 30 квітня 2019 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

21 грудня 2016 року ПриватБанк перейшов у держвласність. Держава отримала 100% у його капіталі, фінустанова була докапіталізована на суму 116,8 млрд гривень.

Наприкінці червня 2017 року Кабмін вирішив докапіталізувати банк ще на 38,5 млрд гривень на підставі пропозицій НБУ й висновку незалежного аудитора – компанії EY.

Міжнародне детективне агентство Kroll встановило, що ПриватБанк був об'єктом масштабних шахрайських дій, внаслідок чого зазнав збитків щонайменше на 5,5 млрд доларів.

ПриватБанк у грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона проти Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd., які, ймовірно, належать їм.

Тоді ж Високий суд Лондона виніс постанову про арешт активів колишніх акціонерів ПриватБанку в усьому світі. Суд водночас зобов'язав Коломойського розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, що безпосередньо беруть участь у розгляді справи. Відповідне рішення було ухвалене на підставі наданих доказів щодо виведення з українського банку 2 млрд доларів.

18 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною і скасував націоналізацію ПриватБанку. Так він задовольнив позов ексвласника фінустанови Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету міністрів.

Пізніше ПриватБанк оскаржив рішення Окружного адмінсуду Києва про незаконність процедури націоналізації банку.

24 травня банк подав апеляційну скаргу у справі №826/13813/17 за позовом колишнього акціонера банку кіпрської компанії "ТріанталІнвестментс ЛТД" щодо скасування рішення комісії НБУ про визначення переліку пов'язаних із банком осіб.

27 листопада стало відомо, що Міністерство фінансів переписало 100% акцій ПриватБанку на Кабінет міністрів.

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