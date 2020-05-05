У Міненерго запропонували видобувати криптовалюту на українських АЕС
В.о міністрерки енергетики Ольга Буславець у зв'язку із перевиробництвом електроенергії на АЕС запропонувала витрачати її надлишки на видобуток криптовалют.
Також вона доручила зменшити закупи ядерного палива для атомних електростанцій. Це може бути вигідно Росії – за рахунок зменшення частки американської компанії Westinghouse на користь "Росатому". Про це у Facebook повідомив народний депутат від "Слуги народу" Гео Лерос. Він опублікував доручення Міненерго, адресоване "Енергоатому".
Що сказано в документі
У першому пункті "Енергоатому" пропонується переглянути плани закупівлі ядерного палива "з урахуванням зменшення обсягів виробництва електричної енергії енергоблоками АЕС".
Другий пункт "технічний" і стосується дизель-генераторів на Запорізькій АЕС.
А ось в третьому Буславець доручила "Енергоатому" разом з підприємством "Енергоатом - Трейдинг" вивчити питання видобутку цифрових грошей, використовуючи надлишки електроенергії, отриманої на АЕС.
"Розробити нормативні та технічні питання можливої реалізації проектів з майнінгу криптовалют з метою з метою забезпечення додаткових ринків збуту електроенергії, виробленої атомними електростанціями", – сказано в документі.
Можуть "підтримати" Росію
Нардеп припустив, що скорочувати закупівлі ядерного палива Україна може за рахунок частки продукції американської компанії Westinghouse. Якщо так станеться, то частка закупівель у Росії збільшиться.
"Припускаю, що "актуалізація закупівлі ядерного палива" в п.1, може статися за рахунок американського Westinghouse, на користь "Росатому", таким чином повертаючи "Енергоатом" в повну залежність від РФ. Для довідки, зараз паливо на АЕС поставляються з РФ і Швеції (виробництво Westinghouse, США). Американці зайшли на ринок тільки недавно, після 2014 року. РФ спить і бачить, як повернути "Енергоатом" під свій контроль і, схоже, у них це виходить", – написав Лерос.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2019 році Україна скоротила закупівлі російського ядерного палива для АЕС на 55%. Всього було витрачено $396,8 млн, з них $240,9 млн віддали Росії.