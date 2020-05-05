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5 травня • оновлено в 18:15
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/ Ринки та компанії

У Міненерго запропонували видобувати криптовалюту на українських АЕС

1.3т
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В.о міністрерки енергетики Ольга Буславець у зв'язку із перевиробництвом електроенергії на АЕС запропонувала витрачати її надлишки на видобуток криптовалют.

Також вона доручила зменшити закупи ядерного палива для атомних електростанцій. Це може бути вигідно Росії – за рахунок зменшення частки американської компанії Westinghouse на користь "Росатому". Про це у Facebook повідомив народний депутат від "Слуги народу" Гео Лерос. Він опублікував доручення Міненерго, адресоване "Енергоатому".

Що сказано в документі

У першому пункті "Енергоатому" пропонується переглянути плани закупівлі ядерного палива "з урахуванням зменшення обсягів виробництва електричної енергії енергоблоками АЕС".

Другий пункт "технічний" і стосується дизель-генераторів на Запорізькій АЕС.

А ось в третьому Буславець доручила "Енергоатому" разом з підприємством "Енергоатом - Трейдинг" вивчити питання видобутку цифрових грошей, використовуючи надлишки електроенергії, отриманої на АЕС.

"Розробити нормативні та технічні питання можливої реалізації проектів з майнінгу криптовалют з метою з метою забезпечення додаткових ринків збуту електроенергії, виробленої атомними електростанціями", – сказано в документі.

Постанова Міненерго про видобуток криптовалюта на АЕС

Постанова Міненерго про видобуток криптовалюта на АЕС

Гео Лерос

Можуть "підтримати" Росію

Нардеп припустив, що скорочувати закупівлі ядерного палива Україна може за рахунок частки продукції американської компанії Westinghouse. Якщо так станеться, то частка закупівель у Росії збільшиться.

"Припускаю, що "актуалізація закупівлі ядерного палива" в п.1, може статися за рахунок американського Westinghouse, на користь "Росатому", таким чином повертаючи "Енергоатом" в повну залежність від РФ. Для довідки, зараз паливо на АЕС поставляються з РФ і Швеції (виробництво Westinghouse, США). Американці зайшли на ринок тільки недавно, після 2014 року. РФ спить і бачить, як повернути "Енергоатом" під свій контроль і, схоже, у них це виходить", – написав Лерос.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2019 році Україна скоротила закупівлі російського ядерного палива для АЕС на 55%. Всього було витрачено $396,8 млн, з них $240,9 млн віддали Росії.

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Криптовалюти угоди Енергоатома
Особи
Гео Лерос Ольга Буславець
Місце
Україна
Тег
НАЕК Енергоатом
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