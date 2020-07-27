У Міненерго запропонували особливі умови для "Нафтогазу": що чекає на українців

Міністерство енергетики може скасувати обмеження в 60 днів, протягом яких населення, що не обрало постачальника газу, має право користуватися послугами постачальника останньої надії (ПОН).

Про це під час брифінгу сказала в.о. міністерки енергетики Ольга Буславець у понеділок, 27 липня (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Вона пояснила, що ПОН, згідно із законом, не є постачальником, у якого громадяни, які не уклали договір про постачання на ринку газу, можуть купувати постійно. Це своєрідна страховка на такий випадок. Законом передбачено обмеження в 60 днів.

Водночас компанія "Нафтогаз", яка виграла в конкурсі на ПОН, запропонувала нульову націнку на свої послуги для побутових споживачів (хоча передбачалося, що вона зможе встановити націнку аж до 20%).

"Передбачається, що саме для побутового сектору за допомогою змін законодавства можуть скасувати ось ці 60 днів, які працюватимуть для промислових споживачів. Тому що для них це певний тимчасовий захід", – сказала Буславець.

Умови, запропоновані "Нафтогазом", вона назвала "перемогою".

"Думаю, це не спотворить ринок. Постачальник останньої надії, він з нульовою націнкою, вибирається на три роки. І це насамперед захист наших побутових споживачів", – сказала Буславець.

Що це означає для українців

Якщо Міненерго скасує обмеження в 60 днів, то для населення ситуація як мінімум не погіршиться. Люди зможуть купувати газ у "Нафтогазу" без націнки і без посередників, не переймаючись пошуками іншого постачальника (зараз компанія постачає газ облгазам, а ті вже продають його населенню).

А ось із точки зору інших компаній-постачальників Міненерго може створити "Нафтогазу" особливі умови. Справа в тому, що в умовах конкурентних поставок "Нафтогаз" повинен виступати однією з багатьох компаній, до яких може звернутися споживач. Але глава біржового комітету УЕБ Олексій Дубовський зазначає: якщо виявиться, що постачальник останньої надії ("Нафтогаз") продаватиме блакитне паливо за ціною нижче, ніж звичайні постачальники, це може викликати певні проблеми. Українцям буде вигідніше купувати у "Нафтогазу", і поступово компанія зможе витіснити конкурентів із ринку.

І така можливість дійсно є. "Нафтогаз" через своє підприємство "Укргазвидобування" контролює приблизно 70% видобутку українського газу, який може бути дешевшим від імпортного.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці з 1 серпня зможуть купувати газ за різними тарифами, ціни відрізнятимуться залежно від постачальника і регулярно переглядатимуться. А тим, хто захоче купувати блакитне паливо у конкурентів, досить буде відправити повідомлення.