У Міненерго розповіли, як виводитимуть українську енергетику з кризи

Українська енергетика через падіння споживання перебуває в кризовому стані. Міненерго зараз впроваджує низку заходів, які повинні стабілізувати галузь.

Про це повідомила міністерка енергетики Ольга Буславець під час засідання Кабінету міністрів у середу, 13 травня. "На сьогодні ми маємо фізичну, паливну і економічну розбалансованість енергетичної галузі", – сказала вона.

Енергетика України

Які причини та наслідки

споживання в енергетичній галузі знизилось на 8-10% (тепла зима + зниження споживання енергоресурсів під час карантину);

збільшився імпорт енергоресурсів протягом останніх 9 місяців;

стрімко зросла частка відновлюваних джерел енергії (сонячної, вітрової) в структурі генерації;

маловодний рік (найнижчий об'єм води в річках за 120 років), через що знизилось вироблення електроенергії на ГЕС.

"Це призвело до того, що виникли багатомільярдні борги на ринку електричної енергії. Є збитки виробників теплової енергії, які не зможуть сплачувати за поставлене вугілля. Запаси вугілля більші, ніж нам потрібно – нема його збуту", – пояснила Буславець.

За її словами, теплова генерація виконує маневрові функції, а тому її скорочувати не можна було. Її зберегли на тому ж рівні, попри зниження обсягів споживання. Дефіцит коштів на енергетичному та вугільному ринках загалом склав 51 млрд гривень.

Який вихід пропонують

30 квітня відбулось засідання антикризового штабу, на якому Міненерго запропонувало 20 антикризових заходів. Їх підтримали в межах штабу, а також на засіданні профільного комітету ВР 12 травня.

Ці заходи, за словами Буславець, дадуть такий ефект:

забезпечать збут вугілля. 25 тис. шахтарів повернуться на робочі місця до кінця травня;

будуть досягнуті угоди з інвесторами у відновлювану енергетику. Енергоємним споживачам буде забезпечено стабільну ціну на електричну енергію, усунуто цінові спотворення на ринку;

буде вирішено проблему накопичення боргів на ринку електричної енергії.

"Після виконання цих заходів ситуація в енергетичному секторі буде стабілізована", – підсумувала Буславець.

Що відбувається із цінами на електроенергію

Міністерка також заявила, что інформація про те, що ціна електроенергії для комерційних споживачів в Україні є вищою, ніж у європейських країнах – це міф.

"В Україні непобутові споживачі сплачують у два рази менше, ніж у Європі. А населення сплачує в 4 рази менше, ніж за кордоном. Навіть нижче, ніж у Росії, Білорусі, Молдові, Грузії", – сказала Буславець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відкриття імпорту електроенергії з Росії та Білорусі в Україну стало одним із найбільш вагомих з чинників, що призвели до зупинки більшості вугільних підприємств, простою ТЕС, зменшення виробництва електроенергії в країні та настання критичної ситуації в енергетичному секторі нашої країни.

В Україні критична ситуація щодо енергетики. І в Кабміні, і в Нацкомісії з енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) б'ють на сполох: так погано ще не було ніколи. Підвищення тарифів для населення не уникнути.

Кабінет міністрів не планує у 2020 році переглядати тариф на електроенергію для населення, незважаючи на критичну ситуацію в енергетиці.

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