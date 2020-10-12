У Міненерго працюють над залученням інвестицій в енергетику: ефективний RAB-тариф, Energy Storage та розвиток маневрових потужностей

Для залучення інвестицій в енергетичну галузь Міністерство енергетики підтримує спрощення умов під’єднання до електромереж і впровадження ефективного стимулювального тарифоутворення, розвиток "зеленої" енергетики, маневрових потужностей і проєктів Energy Storage.

Про це заявила в. о. міністра енергетики України Ольга Буславець на зустрічі з лідерами Міжнародної ради бізнес-асоціацій та палат в Україні.

Очільниця Міненерго і представники бізнес-спільноти обговорили низку актуальних питань української енергетики. Зокрема – перспективи "зеленої" енергетики, умови під’єднання до електромереж і провадження ефективного стимулювального тарифоутворення, енергоефективність для залучення інвестицій у галузь.

"Енергетика України – це дуже привабливий сектор для залучення інвестицій. Я розумію, що інвесторам потрібні зрозумілі, прозорі правила гри на всіх енергетичних ринках. Зокрема, нам ще потрібно здійснити чимало роботи, щоб інвестори могли безперешкодно інвестувати в Україну. Але я впевнена, що зараз енергетичний сектор стає більш сталим і зрозумілим для інвесторів", – зазначила Ольга Буславець.

У Міненерго зазначили, що актуальним зараз є врегулювання проблемних питань із під'єднанням нових споживачів до електричних мереж. Оскільки цей показник безпосередньо впливає на позицію України в рейтингу легкості ведення бізнесу Doing Business.

У Міністерстві кажуть, що напрацьовують пропозиції, які спрямовані на модернізацію електромереж, скорочення термінів і здешевлення процесу під'єднань. Зокрема, розроблено законопроєкт, який має на меті вдосконалити механізм виділення земельних ділянок, що в результаті має зменшити строки під'єднання електроустановок та затрати на землевпорядні роботи.

"Міненерго підтримує впровадження стимулювального тарифоутворення для електромережевих компаній, яке дасть змогу залучити фінансовий ресурс для модернізації електричної інфраструктури", – зазначили в Міненерго.

В.о. міністра також наголосила на потребах України в маневрових потужностях. На наступний рік така потреба становитиме 2 ГВт. Крім того, за словами Буславець, Україна зацікавлена у проєктах Energy Storage, а також у впровадженні газопоршневих станцій.

У заході взяли участь керівники Австрійсько-української бізнес-асоціації, Торговельно-промислової палати, Американсько-української ділової ради, Канадсько-української торговельної палати, Турецько-української бізнес-асоціації, Китайської торговельної асоціації, Британсько-української торговельної палати, Шведсько-української бізнес-асоціації та Французько-української бізнес-ради.

Нагадаємо, що член Експертної ради при Міністерстві енергетики Сергій Чех заявив, що знизити вартість приєднань до електромереж можна скасувавши для клієнта плату за потужність приєднання. Планується, що посилювати енергоінфраструктуру для приєднання нових клієнтів будуть власники мереж у межах інвестиційної програми. Але для цього пропонується встановити ставки дохідності в стимулювальному регулюванні на рівні 6% для наявних активів.