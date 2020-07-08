У Мінекономіки оголосили про закупівлю гречки для Держрезерву

Уряд України зібрався поповнити запаси Держрезерву гречкою.

Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко в інтерв'ю "Інтерфаксу-Україна".

"Так, цьогоріч гречкою засіяли на 10 тис. га більше – 74 тис. га. Однак потрібно, щоб почали закуповувати в резерв. Поки ми працюємо над корпоративним управлінням. Поки є питання до Державної продовольчо-зернової корпорації України, Аграрному фонду", – сказав він

При цьому Петрашко зазначив, що міністерство відпрацьовує способи, як це зробити прозоро: "Відпрацьовуємо, як це зробити прозоро, щоб уникнути зловживань, як це було в минулі періоди".

Як повідомляв OBOZREVATEL, радник міністра внутрішніх справ Михайло Апостол повідомив, що майже 2700 вагонів зерна, яке повинно перебувати на зберіганні в Держрезерві, з'їли миші. У Facebook підрахували, що для цього їх знадобився б майже мільярд.

Радник глави МВС Михайло Апостол пообіцяв озвучити прізвища причетних до зникнення зерна з Держрезерву.

Перевірки запасів, влаштовані на складах Держрезерву України, виявили не тільки брак зерна на 800 млн гривень, а й масштабні схеми розкрадання пального.

Слідчі ДБР викрили злочинну групу, яка протягом кількох років викрадала й продавала на приватні АЗС паливо, що належало військовій частині.

"Миші", які "з'їли" 2700 вагонів зерна на складах Держрезерву України – не єдиний приклад корупції і розкрадання в агентстві. Є ще щонайменше 6 великих схем, які привели до мільярдних збитків.