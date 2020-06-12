Хліб по 13 копійок: у мережі згадали випічку СРСР

У Радянському Союзі випускали багато видів хліба. Найдешевший коштував 13 копійок, а здоба подібна до бубликів без маку – 5 копійок.
Про це в публікації з серії, присвяченій різним продуктам, які були в СРСР, написав блогер з DизайнOFF на "Яндекс.Дзен".
Хліб у СРСР
1. Хліб житній за ціною 16 копійок за буханець.
Скільки коштували продукти в СРСР
DизайнOFF
2. Хліб пшеничний, або вже згаданий білий, за спогадами блогера, коштував 20 копійок буханець.
"Хоча в різних місцях пишуть по різному, десь пишуть і 28 копійок. Можливо, від регіонів залежало. Країна то велика. І всі продукти ділилися на 3 пояси. На етикетках всюди ціна була написана: I пояс, II пояс і III пояс", – уточнив блогер.
Скільки коштували продукти в СРСР
DизайнOFF
3. Булка 200 гр. За ціною 7 копійок.
4. Батон нарізний, вагою 400 гр. Був за ціною 13 копійок. Цей батон з поперечними смужками всі досі теж пам'ятають.
Скільки коштували продукти в СРСР
DизайнOFF
5. Батон "Міський" або "Підмосковний", з поздовжніми смужками за ціною 18 копійок.
Скільки коштували продукти в СРСР
DизайнOFF
6. Батон пшеничний з 25 копійок.
7. Хліб Орловський коштував 18 копійок. Круглий, чорний.
Скільки коштували продукти в СРСР
DизайнOFF
8. Хліб сірий по 20 копійок.
Скільки коштували продукти в СРСР
DизайнOFF
9. Булка "Калорійна" і "Здобна" з родзинками, по 10 копійок.
Скільки коштували продукти в СРСР
DизайнOFF
10. Плюшка "Московська" коштувала 20 копійок.
Скільки коштували продукти в СРСР
DизайнOFF
11. Здоба "Свердловська" по 11 копійок.
Скільки коштували продукти в СРСР
DизайнOFF
12. Плюшка з повидлом або маком коштувала 8 копійок.
Скільки коштували продукти в СРСР
DизайнOFF
13. Батон з маком. За ціною 22 копійки.
Скільки коштували продукти в СРСР
DизайнOFF
14. Бублик з маком за ціною 6 копійок.
Скільки коштували продукти в СРСР
DизайнOFF
15. Звичайний бублик, без маку коштував 5 копійок.
Скільки коштували продукти в СРСР
DизайнOFF
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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