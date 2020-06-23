У мережі показали зіпсовані продукти, які в Криму компанія видала співробітникам

У мережі повідомили, що кримська компанія "Дружба народів Нова" видала своїм співробітникам продуктові пайки із запліснявілими плавленими сирками.

При цьому гроші за такі "продукти" з людей беруть, навіть якщо вони від них відмовляються. Про це в Twitter написала блогерка Роксолана Крим.

"Ось такі "свіжі" і "смачні" сирки видала компанія ТОВ "Дружба народів Нова" своїм працівникам. Термін придатності сплив 3 місяці тому, на сирі цвіль і мерзенний запах. Звичайно, можна відмовитися від пайка, однак гроші все одно за нього здеруть!", – навела блогерка слова людей, які отримали зіпсовані продукти.

Якість продуктів в Криму (Фото: Twitter / RoksolanaToday&Крим25%)

Якість продуктів в Криму (Фото: Twitter / RoksolanaToday&Крим25%)

Якість продуктів в Криму (Фото: Twitter / RoksolanaToday&Крим25%)

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Криму торговельні мережі пропонують покупцям "фантастичні" знижки в 1-2 рубля, а на багато "акційних" товарів вони відсутні зовсім.

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