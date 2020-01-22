Штурмуватимуть Офіс президента? Як у Львові спалахнув українсько-турецький скандал

13 січня Державна прикордонна служба повернула додому чотирьох громадян Туреччини, які прилетіли, щоби працювати на великій текстильній фабриці. Тоді керівництво компанії висунуло прикордонникам ультиматум і вивело сотні людей на мітинги у Львові.

Що відбувається та як розгорається українсько-турецький скандал – читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

Що трапилося. Фактаж

13 січня до Львівського аеропорту прилетіли громадяни Туреччини, яких запросив льонокомбінат "GOLDI";

За словами компанії, вони мали навчити побітників працювати на новому обладнанні;

Громадян Туреччини не пустили в Україну і посадили на зворотний рейс;

Причиною, за словами прикордонників, стало те, що турецькі фахівці не змогли пояснити мету візиту;

Компанія зажадала вибачень, а 20 січня привезла до Львова 600 людей на мітинг.

Версія прикордонників: намагалися проїхати без документів

13 січня до аеропорту прибули громадяни Туреччини, які під час перевірки не змогли пояснити, навіщо вони прилетіли в Україну.

"Казали, що на роботу, але не знали ні підприємства, ні в якому місті перебувають. Вони не мали ані броні готелів, ані зворотніх квитків, не могли сказати, скільки часу проведуть в Україні", – повідомив у коментарі OBOZREVATEL спікер Держприкордонслужби Андрій Демченко.

Потім вони дали номер телефону, за яким мали пояснити мету їхнього візиту і сказати, куди конкретно вони їдуть. Слухавку взяв ще один громадянин Туреччини і дав інший номер з тією ж метою. Однак номер виявився недійсним. Крім того, турки не змогли надати запрошення на роботу – ні в електронному вигляді, ні у друкованому.

Тоді турецьким робітникам відмовили у в'їзді і посадили на зворотний рейс до Стамбула за рахунок авіакомпанії.

Увечері в аеропорт приїхали працівники компанії "GOLDI" і привезли документи, зокрема і запрошення на роботу. Однак вони були датовані 13-м січня, що теж викликало запитання у прикордонників.

Версія компанії: натякали на хабар

У коментарі OBOZREVATEL начальниця юридичного відділу "GOLDI" Юлія Ветрук розповіла, що фахівців із Туреччини запросили для того, щоб ті навчили працівників користуватися новим обладнанням. Річ у тім, що вони закупили іноземне обладнання і в Україні немає нікого, хто міг би дати майстер-клас щодо його використання.

За словами Юлії Ветрук, турків було п'ятеро – одного впустили, а чотирьох ні (у пресслужбі Держприкордонслужби не знають нічого про п'яту людину). Їх почали розпитувати про мету візиту без перекладача, через що ті не змогли нічого зрозуміти і пояснити (прикордонники запевняють, що їхня працівниця спілкувалася турецькою, а потім залучила для перекладу ще одного пасажира. Це вони підтверджують відеозаписом).

Також Юлія зазначила, що після відмови туркам дали підписати рішення прикордонної служби не пускати їх в Україну, але цей документ був оформлений українською. Крім того, їм нібито навіть погрожували в'язницею.

"Вони не можуть пояснити мету поїздки, але можуть підписати документ, який складений українською мовою? Однак прикордонна служба вміє переконувати і сказала, що якщо не підпишете, то сядете в тюрму. Це слова наших запрошених людей. Їх замкнули, до них зайшов, із їхніх слів, високий мужик, сказав: "Підписуй, бо сядеш у тюрму". І вони підписали, вони хіба знають, може у нас як у Китаї", – заявила юристка компанії.

На її думку, п'ятого турка відпустили, щоб той "роздобув грошей".

"Йому так натякали, й інших варіантів у нас немає. Всі були в однакових умовах, одного впустили, а чотирьох – ні", – зазначила Юлія.

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Мітинг: ультиматуми і образи

17 січня від імені компанії було написане звернення до Західного відділення Держприкордонслужби з інформацією про те, що 20 січня вони вийдуть на мітинг під їхнє відділення і під Львівський аеропорт. Вимоги до прикордонників висунули такі:

Звільнити капітанку Держприкордонслужби Ольгу Кардаш (вона спілкувалася з турецькими фахівцями і ухвалювала рішення);

Відшкодувати збитки, яких зазнала компанія (57 тисяч гривень за квитки та інші витрати на запрошення фахівців);

Вибачитися за дії Ольги Кардаш.

Мітинг текстильників у Львові Олексій Муляренко

Мітинг текстильників у Львові Олексій Муляренко

Мітинг текстильників у Львові Олексій Муляренко

З цими закликами вони вийшли на мітинг, куди приїхали близько 600 осіб із рівненської фабрики компанії. Під час протестів раз у раз виникали суперечки між керівництвом і представниками Держприкордонслужби – останні називають дії підприємців тиском на державні органи.

Зі свого боку Юлія Ветрук заявила, що якщо вимоги так і не будуть виконані, то всі фабрики компанії будуть зупинені, а працівники поїдуть на мітинг до Києва, під Офіс президента України.

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