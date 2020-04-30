У Львові відкриють продуктові ринки: при порушеннях пригрозили закриттям

У Львові з 1 травня відновиться робота продуктових ринків, а з 12 травня – робота літніх майданчиків та терас біля кафе і ресторанів.

Також місцева влада попросила Кабмін відкрити доступ до парків та скверів. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий у Facebook (щоб подивитись відео, доскрольте до кінця сторінки).

Робота ринків у Львові

"Обов'язковим є виконання всіх норм, які затверджені МОЗ. Персональна відповідальність на керівнику за роботу того чи іншого ринку. Буде достатньо жорсткий контроль. Якщо будуть порушення, ринок закриватиметься без дискусій", – сказав Садовий.

Також у Львові попросили уряд дозволити місцевій владі самостійно ухвалювати рішення про відкриття парків та скверів. На думку Садового. є різниця між різними містами і громадами.

"У Львові багато парків та скверів. Якщо на території 5 гектарів буде знаходитись 50 людей – це ж не є проблема. Тому, що люди, які перебувають на самоізоляції вдома, фізично псують своє здоров'я. Вони вже починають мати певні проблеми. Тому треба дати органам місцевого самоврядування мати таку відповідальність", – пояснив мер.

Що просять відкрити з 12 травня

Міський голова Львова попросив уряд дозволити місцевим радам самостійно дозволяти відновлення роботи:

майстерень з ремонту годинників, одягу, взуття, галантереям;

перукарень;

магазинів будматеріалів;

магазинів господарських товарів;

книгарень;

квіткових ринків;

магазинів канцелярських товарів;

фотосалонів;

магазинів побутової техніки;

автокінотеатрів;

магазинів з продажу засобів зв'язку;

роздрібної торгівлі текстильними товарами в спеціалізованих магазинах.

Також Садовий заявив, що міська рада Львова вирішила з 12 травня відновити роботу літніх майданчиків та терас біля кафе і ресторанів. Але, за його словами, для цього ще буде потрібен і дозвіл від уряду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабмін на засіданні 29 квітня дозволив роботу продовольчих і аграрних ринків, які можуть виконати санітарні норми і які були закриті на карантин. Зокрема, робота ринків буде регламентуватися чіткими санітарними нормами.

У Чернівцях у вівторок, 28 квітня, відновилася робота продуктових ринків – незважаючи на карантин, який триває по всій Україні. Дозвіл дав виконком міськради Чернівців після акції протесту місцевих підприємців.

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