У Луганській області з 1 травня відкриють ринки: озвучено обов'язкові вимоги

Андрій Довгань Ринки та компанії 14:43, 30.04.2020 Оновлено: 14:44, 30.04.2020

У Луганській області з 1 травня відкриють продовольчі ринки, у яких є дозвільні документи. Але за найменшого порушення протиепідемічних правил їх закриватимуть.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Луганської ОДА у четвер, 30 квітня. "Алгоритм відкриття ринків розроблено, однак із жорсткими карантинними вимогами та посиленим контролем. Із 1 травня на Луганщині відкриють агропродовольчі ринки, у яких є усі дозвільні документи. При наявності порушень ці об'єкти будуть закриті", – сказав голова ОДА Сергій Гайдай.

Які правила діятимуть на ринках

  • ринки повинні мати реєстрацію;

  • працівники, продавці і відвідувачі допускатимуться лише у масках та після перевірки температури;

  • на кожному вході до ринку мають бути ємності с антисептиками;

  • на території ринку одночасно може перебувати не більше одного покупця на десять квадратних метрів торговельної площі;

  • відстань між робочими місцями продавців – не менше 3 метрів;

  • місця торгівлі повинні бути обладнані захисними екранами з плівки або пластику між продавцями та покупцями;

  • контактні поверхні дезінфікуватимуть кожні три години.

"Позапланові перевірки ринків під час дії карантину проводитимуться постійно", – повідомили в Луганській ОДА.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабмін на засіданні 29 квітня дозволив роботу продовольчих і аграрних ринків, які можуть виконати санітарні норми і які були закриті на карантин. Зокрема, робота ринків буде регламентуватися чіткими санітарними нормами.

У Чернівцях у вівторок, 28 квітня, відновилася робота продуктових ринків – незважаючи на карантин, який триває по всій Україні. Дозвіл дав виконком міськради Чернівців після акції протесту місцевих підприємців.

У Львові з 1 травня відновиться робота продуктових ринків, а з 12 травня – робота літніх майданчиків та терас біля кафе і ресторанів.

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Економіка Ринки та компанії

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