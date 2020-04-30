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30 квітня • оновлено в 15:19
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У Луганській області з 1 травня відкриють ринки: озвучено обов'язкові вимоги

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У Луганській області з 1 травня відкриють продовольчі ринки, у яких є дозвільні документи. Але за найменшого порушення протиепідемічних правил їх закриватимуть.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Луганської ОДА у четвер, 30 квітня. "Алгоритм відкриття ринків розроблено, однак із жорсткими карантинними вимогами та посиленим контролем. Із 1 травня на Луганщині відкриють агропродовольчі ринки, у яких є усі дозвільні документи. При наявності порушень ці об'єкти будуть закриті", – сказав голова ОДА Сергій Гайдай.

Які правила діятимуть на ринках

  • ринки повинні мати реєстрацію;

  • працівники, продавці і відвідувачі допускатимуться лише у масках та після перевірки температури;

  • на кожному вході до ринку мають бути ємності с антисептиками;

  • на території ринку одночасно може перебувати не більше одного покупця на десять квадратних метрів торговельної площі;

  • відстань між робочими місцями продавців – не менше 3 метрів;

  • місця торгівлі повинні бути обладнані захисними екранами з плівки або пластику між продавцями та покупцями;

  • контактні поверхні дезінфікуватимуть кожні три години.

"Позапланові перевірки ринків під час дії карантину проводитимуться постійно", – повідомили в Луганській ОДА.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабмін на засіданні 29 квітня дозволив роботу продовольчих і аграрних ринків, які можуть виконати санітарні норми і які були закриті на карантин. Зокрема, робота ринків буде регламентуватися чіткими санітарними нормами.

У Чернівцях у вівторок, 28 квітня, відновилася робота продуктових ринків – незважаючи на карантин, який триває по всій Україні. Дозвіл дав виконком міськради Чернівців після акції протесту місцевих підприємців.

У Львові з 1 травня відновиться робота продуктових ринків, а з 12 травня – робота літніх майданчиків та терас біля кафе і ресторанів.

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Карантин в Україні Робота в Україні
Місце
Україна
Тег
ринок
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Економіка Ринки та компанії

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