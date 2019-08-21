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У Луганській області НП з водою: рятувальники пішли на радикальні заходи

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У місті Лисичанськ Луганської області третю добу немає водопостачання. Воду людям розвозять в цистернах.

Також немає води в Новодружеськ і Привілля – місцевий водоканал через борги був відключений від електрики 19 серпня.

"Протягом доби населенню підвезено 76 кубометрів технічної і 40 кубометрів питної води. Від ДСНС залучено 18 чоловік особового складу та 7 одиниць техніки", – повідомляють в Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

Тим часом в Лисичанській міськраді 21 серпня на 15.00 збирають позачергову сесію. Вирішуватимуть питання грошей для підтримки "Лисичанськводоканалу".

У Лисичанську воду привозять в цистернах рятувальники

У Лисичанську воду привозять в цистернах рятувальники

Телеканал UA: ДОНБАС

Як повідомляє телеканал "UA: Донбас", представники місцевої влади зустрічалися з керівництвом "Луганського енергетичного об'єднання". Але так ні про що не домовилися.

"Вони були, але без пропозицій, без грошей. Нічого не запропонували. Вони розмовляли з генеральним директором. Про що саме йшлося, я не скажу, оскільки не була присутня там. Тільки відомо, що вони нічого не пропонували, ніяких грошей. Вони намагалися домовитися, але не змогли", – сказала в телесюжеті прес-секретар "ЛЕО" Юлія Рибалко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Луганській області відразу три міста залишився без водопостачання. Місцевий водоканал знеструмили через борги по електроенергії. У ГСЧС повідомили, що без води залишилися жителі міст Новодружеськ, Привілля і частково Лисичанськ (всього близько 80 тис. абонентів).

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Місце
Україна
Тег
Лугаська область
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