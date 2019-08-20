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У Луганській області 3 міста залишилися без води: в чому причина

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У Луганській області одразу три міста залишився без водопостачання. Місцевий водоканал знеструмили через борги з електроенергії.

За даними ДСНС, без води залишилися жителі міст Новодружеськ, Привілля і частково Лисичанськ (усього майже 80 тис. абонентів).

У міськраді Лисичанська з цього приводу провели засідання і пообіцяли налагодити підвезення води – насамперед у дитсадки й лікарні.

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Причина відключення – борг у розмірі 165 млн гривень, який утворився у "Лисичанськводоканалу" за попередні роки.

"Для відновлення електропостачання об'єктів водоканалу нинішній постачальник електричної енергії, ТОВ "ЕНЕР СХІД", вимагає здійснення доплати за поставки електричної енергії по серпень 2019-го в сумі понад 3 млн грн. Через низький рівень платежів підприємство не може оплатити такі кошти, переговори на різних рівнях влади результату не дали", – повідомляють на сайті компанії.

На підприємстві попросили людей розрахуватися з боргами. А в міськраді Лисичанська кажуть, що збираються відправити листи президенту України Володимиру Зеленському, прем'єр-міністру Володимиру Гройсману, народним депутатам обласної влади з попередженням про те, що в місті назріла надзвичайна ситуація.

У Луганській області три міста залишилися без водопостачання

У Луганській області три міста залишилися без водопостачання

Інфопорт

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Лисичанську Луганської області один із мостів перебуває у напівзруйнованому стані, а влада закриває на це очі. Як звернув увагу блогер Денис Казанський, розбитим мостом продовжують їздити автомобілі, що може привести до обвалення споруди в будь-який момент.

У той же час заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука в ефірі ObozTV заявив, що необхідно провести масштабну ревізію КП "Вода Донбасу" і підвищити тарифи за подачу питної води на непідконтрольні Україні території.

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Місце
Україна
Тег
Лугаська область
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