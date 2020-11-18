У літаку Зеленського встановлять інтернет за 32 мільйони гривень

Компанія "Etihad Airways Engineering LLC" із Об’єднаних Арабських Еміратів займеться покращенням супутникового інтернету на борту літака президента України Володимира Зеленського. За таку послугу наша держава виділить їй 32,40 мільйона гривень.

Відповідний тендер проводив Державний науково-дослідний інститут технологій кібербезпеки та захисту інформації Держспецзв’язку. І 16 листопада він заявив про намір укласти угоду з його переможцем (Etihad), повідомляється у системі ProZorro.

За умовами конкурсу, протягом року компанія має модернізувати станцію супутникового зв’язку, яку встановлено на літаку Аirbus 319-115 із заводським номером 3260 та державним і реєстраційним знаками UR-ABA.

Як пишуть "Наші Гроші", це один із літаків Державного авіаційного підприємства "Україна" ДУС, яке забезпечує перельоти вищих посадовців держави. Серед них, звісно, і президент Володимир Зеленський.

Повідомлення про оголошення тендеру prozorro.gov.ua

Зазначається, що модернізована станція Honeywell JetWave (США) буде забезпечувати на борту доступ в інтернет із використанням швидкісних стандартів Inmarsat Аеrо Global Хрrеss service із максимально можливою швидкістю 50 Мбіт/с. А строк гарантійного обслуговування становить два роки.

Прикметно, що тендер змогли провести лише з третьої спроби. Раніше відкриті торги з очікуваною вартістю 38,01 млн грн і 35,00 млн грн не відбулися через подання менш ніж двох тендерних пропозицій.

Вартість договору з "Etihad Airways Engineering LLC" виявилася на 15% нижча від очікуваної. Конкурентами цієї компанії були ПП "Бейнлеумі Україна" Костянтина Безим’янного і фірма "Eclipse Global Connectivity" (Франція).

Результати проведення закупівлі prozorro.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше комітет Верховної Ради з питань бюджету погодився додатково виділити 10 мільйонів гривень на ПЛР-тести і засоби індивідуального захисту для Державного управління справами, у веденні якого, зокрема, перебуває "Феофанія". Там, як відомо, від коронавірусу лікується президент Володимир Зеленський.