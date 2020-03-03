Союзник України влаштував підлість для Росії і заборонив великий сервіс таксі

У Латвії заблокували роботу російського сервісу "Яндекс.Таксі".

Таке рішення ухвалила державна Автотранспортна дирекція Латвії, повідомив портал bb.lv. За удар потрапило мобільний додаток на iOS і Andriod, та сайт, за допомогою якого пасажири роблять замовлення.

Блокування "Яндекс.Таксі"

"Розпорядження про блокування російських таксистів підписав керівник Автотранспортній дирекції Крістіан Годіньш. Інтернет-провайдери зобов'язані заблокувати латвійські інтернет-адреси протягом 7 днів з моменту отримання даного розпорядження Автотранспортної дирекції", – сказано в публікації.

Рішення про блокування "Яндекс.Таксі" в Латвії. bb.lv

За даними видання, машини "Яндекс.Таксі" зараз займають близько 40% ринку таксомоторних перевезень. Всього по Латвії їздить понад 2500 авто c логотипом цієї компанії.

"Присутність "Яндекс.Таксі" в інтернеті заблоковано у зв'язку з тим, що компанії було відмовлено в ліцензії Латвійської Республіки. До речі, основний конкурент росіян в Латвії – естонський "Болт" – ліцензію в Латвії отримав.

Об'єднаний новинний портал Латвійського радіо і Латвійського телебачення уточнює, що з 22 січня 2020 року сайти і мобільні додатки, за допомогою яких можна замовити і оплатити пасажирські перевезення на легковому автомобілі, повинні бути зареєстровані в Автотранспортній дирекції. Ті, хто не зробив цього, не можуть пропонувати послуги в Латвії. Поки зареєструвалася тільки естонська компанія Bolt.

Тим часом в "Яндекс.Таксі" кажуть, що сервіс працює в штатному режимі, а компанія вирішує питання з реєстрацією додатки.

"Наразі "Яндекс.Таксі" знаходиться в процесі реєстрації додатку відповідно до нового законодавства Латвії. Ми в контакті з владою країни з цього технічного питання і очікуємо, що вони будуть діяти відповідно до інтересів латвійських користувачів", – сказано в заяві, яке поширює "Яндекс.Таксі".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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