У Кривому Розі інтернат купив ліки вдвічі дорожче, ніж ціни в аптеках

У травні 2020 року "Криворізький психоневрологічний інтернат" замовив у компанії "Восток-Фарм" препарат "Метотрексат" удвічі дорожче від лікарні та цін в аптеках.

Про це свідчать дані моніторингу фармацевтичних закупівель за березень-червень у системі "Прозорро", повідомили "Наші гроші".

"Йдеться про розчин для ін’єкцій Метотрексат-тева (міжнародна непатентована назва: метотрексат) у флаконі №1 об’ємом 2 мл дозуванням 25мг/мл. Цей препарат виробництва "Pharmachemie B.V." (Нідерланди) для "Teva Pharmaceutical Industries Ltd." (Ізраїль) використовують для лікування різних видів раку, псоріазу, ревматоїдного артриту тощо", – пояснив сайт.

Згідно даних "Прозорро", Криворізький психоневрологічний інтернат 4 травня замовив фірмі "Восток-Фарм" шість флаконів цього препарату з поставкою до кінця року по 239,44 грн. без ПДВ. Закупівля пройшла без аукціону, бо на спрощену допорогову закупівлю більше ніхто не прийшов.

Через кілька днів, 7 травня Криворізька міська лікарня №9 замовила фірмі "Подорожник Дніпро" тридцять флаконів цього препарату вдвічі дешевше – по 106,43 грн. без ПДВ. Це були відкриті тоги на значну суму з трьома учасниками і формальною економією 40%.

"В аптеках Метотрексат-тева у такій самій формі продається у півтора-два раза дешевше за ціну для Криворізького психоневрологічного інтернату – по 113,50-142,75 грн. за флакон", – зазначив сайт.

Видання додало, що дніпровською фірмою "Восток-Фарм" володіє і керує місцева жителька Заріна Бакуменко. Фірма використовує один номер телефону +380675661201 із криворізьким "Дженерал Ком" директора Сергія Пушкаря. У червні розслідувачі повідомляли, що Центр реабілітації у Чернівецькій області придбав у "Восток-Фарм" дорогі ізоляційні халати – по 108 грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, компанія "Укрзалізниця" замість ремонту дизель-поїзда придбала два лімузини Audi А8 Long вартістю в 4,5 млн грн кожен.

У першому півріччі 2020 року зірвалися 44% тендерів Міноборони.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!