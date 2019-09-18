Банкоматів не вистачає: в Криму придумали рішення проблеми з грошима

Через брак банкоматів в анексованому Росією Криму люди зніматимуть готівку в касах магазинів.

Рішення про це ухвалили в Центробанку РФ, повідомляє "Лента". Терміни запуску залежать від готовності банків.

Банкіри називають це експериментом "щодо підвищення фінансової доступності". Але економісти пояснюють усе поганою роботою фінансових установ.

"Зняття готівки в касах магазинів буде затребуване на півострові, оскільки в Криму недостатньо банкоматів. Крім того, більшість покупок місцеві жителі здійснюють за готівковий розрахунок", – цитує видання економіста Дениса Домащенка.

У матеріалі зазначають, що зараз на анексованому півострові працюють сім банків. Два з них кримські, п'ять – російські. Всі перебувають під міжнародними санкціями.

У Криму не вистачає банкоматів

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна погодилася відновити участь у щорічній нараді ОБСЄ, яку вона у вівторок, 17 вересня, покинула на знак протесту проти заяв про "російський Крим".

Колишній депутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов заявив, що утримання анексованого Криму обходиться Кремлю в 3 мільярди доларів на рік.

Раніше Російська Федерація повідомила, що окупований Крим увійшов до п'ятірки найбільш дотаційних регіонів. Зокрема, обсяги безоплатних надходжень у 2019 році зросли до 144 млрд рублів (59,4 млрд гривень) проти 131 млрд рублів (54 млрд гривень) у 2018 році.

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