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18 вересня • оновлено в 11:58
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/ Ринки та компанії

Банкоматів не вистачає: в Криму придумали рішення проблеми з грошима

1.4т Читати матеріал російською

Через брак банкоматів в анексованому Росією Криму люди зніматимуть готівку в касах магазинів.

Рішення про це ухвалили в Центробанку РФ, повідомляє "Лента". Терміни запуску залежать від готовності банків.

Банкіри називають це експериментом "щодо підвищення фінансової доступності". Але економісти пояснюють усе поганою роботою фінансових установ.

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"Зняття готівки в касах магазинів буде затребуване на півострові, оскільки в Криму недостатньо банкоматів. Крім того, більшість покупок місцеві жителі здійснюють за готівковий розрахунок", – цитує видання економіста Дениса Домащенка.

У матеріалі зазначають, що зараз на анексованому півострові працюють сім банків. Два з них кримські, п'ять – російські. Всі перебувають під міжнародними санкціями.

У Криму не вистачає банкоматів

У Криму не вистачає банкоматів

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна погодилася відновити участь у щорічній нараді ОБСЄ, яку вона у вівторок, 17 вересня, покинула на знак протесту проти заяв про "російський Крим".

Колишній депутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов заявив, що утримання анексованого Криму обходиться Кремлю в 3 мільярди доларів на рік.

Раніше Російська Федерація повідомила, що окупований Крим увійшов до п'ятірки найбільш дотаційних регіонів. Зокрема, обсяги безоплатних надходжень у 2019 році зросли до 144 млрд рублів (59,4 млрд гривень) проти 131 млрд рублів (54 млрд гривень) у 2018 році.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Бред! Совсем бред! Ну совсем-совсем бред !!! Предложение о снятии наличных с карт без банкоматов на кассах магазинов относится ко всей России. И кстати, банкоматов в Крыму хватает - ездил по многим местам, везде есть и много.
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Стратусов Додж
Стратусов Додж
Ребята, а причем здесь ИМЕННО Крым? Этот эксперимент, по-моему, по всей России запускают.
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Стратусов Додж, Тихоооооо...пусть думают, что это только в Крыму.
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Киевский Ярослав
Киевский Ярослав
Будут валежником рассчитываться
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2 з 3 відповідей | показати всі
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Кризский Игорь, ну что то желающих маловато на горизонте для этого...а вот как вшивoе выгонялми с Крыма сцaными тряпками помним...осталось еще полякам, румынам и венграм отъeбaшить сцaными тpяпками свiдомо MAHДАйнутую мpaзоту!!
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Иваненко Виталий, С Китаем Дальним Востоком и Сибирью расчитаетесь, с Японией - Курилами и Сахалином, в придачу полетит Камчатка, с Финляндией - Кольским полуостровом, с Германией - Калиниградской областью, с Белорусью - Смоленской и Брянскими облоастями, с Украиной расчитаетесь Ростовской областью, Белгородской, Воронежской и Кубанью, с кавказцами рачитаетесь Каваказом, татарам верните Татарстан с Башкирией, с северными народами расчитайтесь полуостровом Яиал, Чукоткой, Тувой и доугими территориями. Ну как тебе расчет? Останется увас ваши законные земли, которые назывались и должны называться Московией, все остальное не ваше, все чужое, расчитайтесь пожалуйста, москали.
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