Головна Новини
Мова Язык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

Нова Швейцарія? У Криму задумали ще один "мегапроект"

1.9т Читати матеріал російською

"Влада" анексованого Криму задумала витратитися на мегапроект — побудувати гірськолижний курорт на північних схилах гір Чатир-Даг або Ай-Петрі.

Про це говорить так званий "міністр курортів і туризму республіки" Вадим Волченко, передає "РИА Новости". Правда, для початку гроші підуть на тендер, щоб взагалі зрозуміти, чи підходить місцевий клімат для катання на лижах. Як зазначається в матеріалі, до цього офіційних досліджень жодного разу не проводили.

Новини
"Каменів з неба привалило": кримчани в люті від конфіскації Аксьонова

Нижнє плато Чатир-Дага взимку

Нижнє плато Чатир-Дага взимку

7-1-1.livejournal.com

Чиновник сподівається, що гірськолижний курорт залучить інвесторів і допоможе Криму приймати туристів протягом усього року.

"Крим готовий піти на серйозні витрати з облаштування всієї супутньої інфраструктури, необхідної для створення гірськолижного курорту. Але перш ніж це робити, потрібно зрозуміти, чи є в цьому сенс", — цитує Волченка ресурс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в анексованому Криму окупаційна влада склала графік подачі води для жителів сільської місцевості в районі Алушти. Воду планують подавати тільки в певні години вранці та ввечері. Однак місцеві жителі стверджують, що розклад не дотримується.

Раніше в Криму жахнулися порожнечею курорту і згадали часи, коли півострів був під контролем України.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Анексія Криму
Теги
гірськолижний курорт Крим
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
4
11
Смішно
2
Цікаво
2
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
ЦИТАТА ))) Ослепительные перспективы развернулись перед васюкинскими любителями. Пределы комнаты расширились. Гнилые стены коннозаводского гнезда рухнули, и вместо них в голубое небо ушел стеклянный тридцатитрехэтажный дворец шахматной мысли. В каждом его зале, в каждой комнате и даже в проносящихся пулей лифтах сидели вдумчивые люди и играли в шахматы на инкрустированных малахитом досках. Мраморные лестницы действительно ниспадали в синюю Волгу. На реке стояли океанские пароходы. По фуникулерам подымались в город мордатые иностранцы, шахматные леди, австралийские поклонники индийской защиты, индусы в белых тюрбанах – приверженцы испанской партии, немцы, французы, новозеландцы, жители бассейна реки Амазонки и, завидующие васюкинцам, – москвичи,
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Иваненко Виталий, Интересно, почему вся рускомирская мразь такая злобная и тупая ? Генетика ? Отрицательная селекция ? Или над вами что-то распыляют ?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Злопыхатель Вежливый, Свiдомо МАНДАйнутое бидло тоже самое хрюкало-бекало-мекало про Крымский мост, про электроэнергию в Крыму, про воду в Крыму.....как бекало так и будет бекать...хотя временами и гавкает, а караван шел, так и идет.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1

Блоги / думки

ads pixel