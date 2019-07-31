Нова Швейцарія? У Криму задумали ще один "мегапроект"

"Влада" анексованого Криму задумала витратитися на мегапроект — побудувати гірськолижний курорт на північних схилах гір Чатир-Даг або Ай-Петрі.

Про це говорить так званий "міністр курортів і туризму республіки" Вадим Волченко, передає "РИА Новости". Правда, для початку гроші підуть на тендер, щоб взагалі зрозуміти, чи підходить місцевий клімат для катання на лижах. Як зазначається в матеріалі, до цього офіційних досліджень жодного разу не проводили.

Нижнє плато Чатир-Дага взимку 7-1-1.livejournal.com

Чиновник сподівається, що гірськолижний курорт залучить інвесторів і допоможе Криму приймати туристів протягом усього року.

"Крим готовий піти на серйозні витрати з облаштування всієї супутньої інфраструктури, необхідної для створення гірськолижного курорту. Але перш ніж це робити, потрібно зрозуміти, чи є в цьому сенс", — цитує Волченка ресурс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в анексованому Криму окупаційна влада склала графік подачі води для жителів сільської місцевості в районі Алушти. Воду планують подавати тільки в певні години вранці та ввечері. Однак місцеві жителі стверджують, що розклад не дотримується.

Раніше в Криму жахнулися порожнечею курорту і згадали часи, коли півострів був під контролем України.

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